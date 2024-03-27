https://ria.ru/20240327/spetsoperatsiya-1936156442.html

Российские военные уничтожили 210 беспилотников ВСУ за сутки

Российские военные уничтожили 210 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.03.2024

Российские военные уничтожили 210 беспилотников ВСУ за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 210 украинских беспилотников, а также 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:58

2024-03-27T13:58

2024-03-27T14:15

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 210 украинских беспилотников, а также 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожено 210 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбит 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живой силе и военной технике ВСУ в 136 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 17352 беспилотных летательных аппарата, 489 зенитных ракетных комплексов, 15614 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8546 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20260 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240326/pvo-1936014325.html

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, вооруженные силы украины