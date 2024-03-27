https://ria.ru/20240327/spetsoperatsiya-1936154211.html

ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Купянском направлении

ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 27.03.2024

ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины потеряли на купянском направлении около 20 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:52

2024-03-27T13:52

2024-03-27T14:04

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли на купянском направлении около 20 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение живой силе 32-й и 60-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, поражены две гаубицы М777 и М198 производства США, два орудия Д-20, самоходная пушка "Гиацинт-С", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html

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Дарья Буймова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, сша, украина