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ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 27.03.2024
ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины потеряли на купянском направлении около 20 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:52
2024-03-27T13:52
2024-03-27T14:04
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли на купянском направлении около 20 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение живой силе 32-й и 60-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, поражены две гаубицы М777 и М198 производства США, два орудия Д-20, самоходная пушка "Гиацинт-С", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html
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РИА Новости
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ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: потери ВСУ на Купянском направлении составили до 20 военных