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ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 27.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 27.03.2024 (обновлено: 14:04 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/spetsoperatsiya-1936154211.html
ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 27.03.2024
ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины потеряли на купянском направлении около 20 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:52
2024-03-27T14:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли на купянском направлении около 20 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение живой силе 32-й и 60-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, поражены две гаубицы М777 и М198 производства США, два орудия Д-20, самоходная пушка "Гиацинт-С", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, США, Украина
ВС России уничтожили до 20 военных ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: потери ВСУ на Купянском направлении составили до 20 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли на купянском направлении около 20 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение живой силе 32-й и 60-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
"Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, поражены две гаубицы М777 и М198 производства США, два орудия Д-20, самоходная пушка "Гиацинт-С", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сказали в ведомстве.
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