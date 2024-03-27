ВСУ на Купянском направлении стреляют из жилых районов, заявил Марочко
Марочко: ВСУ стреляют из американских HIMARS из жилых районов в Шевченково
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Украинские военнослужащие отработали из американской РСЗО HIMARS прямо с оживленной улицы в Шевченково на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Мирные жители населенного пункта Шевченково стали свидетелями работы американской системы залпового огня HIMARS прямо с оживленной улицы", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что сразу после трех пусков расчет РСЗО быстро убыл в северо-западном направлении.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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