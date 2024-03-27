https://ria.ru/20240327/spetsoperatsiya-1936081255.html

ВСУ на Купянском направлении стреляют из жилых районов, заявил Марочко

ВСУ на Купянском направлении стреляют из жилых районов, заявил Марочко - РИА Новости, 27.03.2024

ВСУ на Купянском направлении стреляют из жилых районов, заявил Марочко

Украинские военнослужащие отработали из американской РСЗО HIMARS прямо с оживленной улицы в Шевченково на купянском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T08:17

2024-03-27T08:17

2024-03-27T08:17

в мире

сша

луганская народная республика

андрей марочко

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Украинские военнослужащие отработали из американской РСЗО HIMARS прямо с оживленной улицы в Шевченково на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Мирные жители населенного пункта Шевченково стали свидетелями работы американской системы залпового огня HIMARS прямо с оживленной улицы", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что сразу после трех пусков расчет РСЗО быстро убыл в северо-западном направлении. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20240327/spetsnaz-1935892301.html

https://ria.ru/20240327/desant-1936071708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, луганская народная республика, андрей марочко, bae systems, lockheed martin