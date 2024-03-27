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ВСУ на Купянском направлении стреляют из жилых районов, заявил Марочко - РИА Новости, 27.03.2024
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08:17 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/spetsoperatsiya-1936081255.html
ВСУ на Купянском направлении стреляют из жилых районов, заявил Марочко
ВСУ на Купянском направлении стреляют из жилых районов, заявил Марочко - РИА Новости, 27.03.2024
ВСУ на Купянском направлении стреляют из жилых районов, заявил Марочко
Украинские военнослужащие отработали из американской РСЗО HIMARS прямо с оживленной улицы в Шевченково на купянском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T08:17
2024-03-27T08:17
в мире
сша
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Украинские военнослужащие отработали из американской РСЗО HIMARS прямо с оживленной улицы в Шевченково на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Мирные жители населенного пункта Шевченково стали свидетелями работы американской системы залпового огня HIMARS прямо с оживленной улицы", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что сразу после трех пусков расчет РСЗО быстро убыл в северо-западном направлении. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20240327/spetsnaz-1935892301.html
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в мире, сша, луганская народная республика, андрей марочко, bae systems, lockheed martin
В мире, США, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, BAE Systems, Lockheed Martin
ВСУ на Купянском направлении стреляют из жилых районов, заявил Марочко

Марочко: ВСУ стреляют из американских HIMARS из жилых районов в Шевченково

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Украинские военнослужащие отработали из американской РСЗО HIMARS прямо с оживленной улицы в Шевченково на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Мирные жители населенного пункта Шевченково стали свидетелями работы американской системы залпового огня HIMARS прямо с оживленной улицы", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Эксперт отметил, что сразу после трех пусков расчет РСЗО быстро убыл в северо-западном направлении.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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