https://ria.ru/20240327/soobscheniya-1936164361.html
СМИ: около 20 школ по всему Парижу получили сообщения с угрозой взрыва
СМИ: около 20 школ по всему Парижу получили сообщения с угрозой взрыва - РИА Новости, 27.03.2024
СМИ: около 20 школ по всему Парижу получили сообщения с угрозой взрыва
Около 20 школ по всему Парижу получили в среду сообщения с угрозой взрыва, сообщила в среду газета Parisien. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:29
2024-03-27T14:29
2024-03-27T14:29
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ПАРИЖ, 27 мар – РИА Новости. Около 20 школ по всему Парижу получили в среду сообщения с угрозой взрыва, сообщила в среду газета Parisien. "В общей сложности около 20 школ и школьных учреждений в Париже стали целью этих атак (сообщений с угрозами – ред.)", - говорится в статье. Злонамеренные письма, разосланные через цифровой портал обучения, содержат угрозы "всё взорвать", а также сообщения о заложенной в здании взрывчатке C4, сообщает Parisien. Авторы угроз утверждают, что действуют от лица запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, пишет газета. Письма с угрозами сопровождались 12-минутным видео, в котором человек, одетый, как военный, и говорящий на чистом французском, объяснял, как наносить смертельные удары, сообщили Parisien источники из полиции. Отмечается, что ряд школьных учреждений был закрыт, детские сады и начальные школы возле одного из затронутых лицеев также закрыли свои двери для детей. По словам источника в полиции, сообщения с угрозой взрыва были разосланы "по всему Парижу", говорится в материале. К каждому из учебных заведений были направлены команды специалистов с кинологами для проведения необходимых проверок, сказано в статье. Отдельно газета Figaro сообщила, что еще одна старшая школа во французской столице, в которой обучаются 1,7 тысячи учеников, была эвакуирована после получения сообщения о заложенной бомбе, все занятия были отменены. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240326/terakt-1936048659.html
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в мире, париж, россия
СМИ: около 20 школ по всему Парижу получили сообщения с угрозой взрыва
Parisien: около 20 школ по всему Парижу получили сообщения с угрозой взрыва
ПАРИЖ, 27 мар – РИА Новости.
Около 20 школ по всему Парижу получили в среду сообщения с угрозой взрыва, сообщила в среду газета Parisien
.
«
"В общей сложности около 20 школ и школьных учреждений в Париже стали целью этих атак (сообщений с угрозами – ред.)", - говорится в статье.
Злонамеренные письма, разосланные через цифровой портал обучения, содержат угрозы "всё взорвать", а также сообщения о заложенной в здании взрывчатке C4, сообщает Parisien. Авторы угроз утверждают, что действуют от лица запрещенной в России
террористической организации "Исламское государство
"*, пишет газета.
Письма с угрозами сопровождались 12-минутным видео, в котором человек, одетый, как военный, и говорящий на чистом французском, объяснял, как наносить смертельные удары, сообщили Parisien источники из полиции.
Отмечается, что ряд школьных учреждений был закрыт, детские сады и начальные школы возле одного из затронутых лицеев также закрыли свои двери для детей. По словам источника в полиции, сообщения с угрозой взрыва были разосланы "по всему Парижу", говорится в материале. К каждому из учебных заведений были направлены команды специалистов с кинологами для проведения необходимых проверок, сказано в статье.
Отдельно газета Figaro сообщила, что еще одна старшая школа во французской столице, в которой обучаются 1,7 тысячи учеников, была эвакуирована после получения сообщения о заложенной бомбе, все занятия были отменены.
В октябре 2023 года во Франции участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. Как сообщали СМИ, власти инициировали десятки расследований из-за подобных ложных сообщений. На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступали сообщения о минировании, многие из них были неоднократно эвакуированы. Версальский дворец также несколько раз эвакуировали. Инциденты происходили на фоне введенного во Франции максимального уровня террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. За сообщения о ложных угрозах может грозить до двух лет тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро.
* Запрещенная в России террористическая организация.