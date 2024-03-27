https://ria.ru/20240327/skzhd-1936127371.html

Замначальника Северо-Кавказской ж/д обвинили в злоупотреблении полномочиями

Замначальника Северо-Кавказской ж/д обвинили в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 27.03.2024

Замначальника Северо-Кавказской ж/д обвинили в злоупотреблении полномочиями

Следователи предъявили обвинение замначальника СКЖД по строительству в злоупотреблении полномочиями при реконструкции Крымского узла, сообщает западное... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:14

2024-03-27T12:14

2024-03-27T12:52

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

северо-кавказская железная дорога

ржд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение замначальника СКЖД по строительству в злоупотреблении полномочиями при реконструкции Крымского узла, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Ранее источник рассказал РИА Новости о задержании заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги по подозрению в хищении 600 миллионов рублей как раз по этому делу."Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Обвинение предъявлено заместителю начальника Северо-Кавказской железной дороги по строительству", - говорится в релизе Следственного комитета.По данным следствия, 29 декабря 2021 года, обвиняемый, являясь председателем приемочной комиссии и зная о том, что строительно-монтажные работы на объекте "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги. Первый этап" не завершены, а их качество ниже заявленным требований, все равно подписал акт приемки. В итоге подрядчик необоснованно получил более 600 миллионов рублей.Временная эксплуатация 31 железнодорожного пути по этому объекту стала возможной только с августа 2023 года, после выявления допущенных при строительстве нарушений и их устранения за счет дополнительных средств РЖД.

https://ria.ru/20240320/delo-1934451594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, северо-кавказская железная дорога, ржд