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Замначальника Северо-Кавказской ж/д обвинили в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 27.03.2024
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12:14 27.03.2024 (обновлено: 12:52 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/skzhd-1936127371.html
Замначальника Северо-Кавказской ж/д обвинили в злоупотреблении полномочиями
Замначальника Северо-Кавказской ж/д обвинили в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 27.03.2024
Замначальника Северо-Кавказской ж/д обвинили в злоупотреблении полномочиями
Следователи предъявили обвинение замначальника СКЖД по строительству в злоупотреблении полномочиями при реконструкции Крымского узла, сообщает западное... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:14
2024-03-27T12:52
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
северо-кавказская железная дорога
ржд
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение замначальника СКЖД по строительству в злоупотреблении полномочиями при реконструкции Крымского узла, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Ранее источник рассказал РИА Новости о задержании заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги по подозрению в хищении 600 миллионов рублей как раз по этому делу."Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Обвинение предъявлено заместителю начальника Северо-Кавказской железной дороги по строительству", - говорится в релизе Следственного комитета.По данным следствия, 29 декабря 2021 года, обвиняемый, являясь председателем приемочной комиссии и зная о том, что строительно-монтажные работы на объекте "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги. Первый этап" не завершены, а их качество ниже заявленным требований, все равно подписал акт приемки. В итоге подрядчик необоснованно получил более 600 миллионов рублей.Временная эксплуатация 31 железнодорожного пути по этому объекту стала возможной только с августа 2023 года, после выявления допущенных при строительстве нарушений и их устранения за счет дополнительных средств РЖД.
https://ria.ru/20240320/delo-1934451594.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, северо-кавказская железная дорога, ржд
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Северо-Кавказская железная дорога, РЖД
Замначальника Северо-Кавказской ж/д обвинили в злоупотреблении полномочиями

Замначальника СКЖД обвинили в махинациях при реконструкции Крымского узла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение замначальника СКЖД по строительству в злоупотреблении полномочиями при реконструкции Крымского узла, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Ранее источник рассказал РИА Новости о задержании заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги по подозрению в хищении 600 миллионов рублей как раз по этому делу.
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"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Обвинение предъявлено заместителю начальника Северо-Кавказской железной дороги по строительству", - говорится в релизе Следственного комитета.
По данным следствия, 29 декабря 2021 года, обвиняемый, являясь председателем приемочной комиссии и зная о том, что строительно-монтажные работы на объекте "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги. Первый этап" не завершены, а их качество ниже заявленным требований, все равно подписал акт приемки. В итоге подрядчик необоснованно получил более 600 миллионов рублей.
Временная эксплуатация 31 железнодорожного пути по этому объекту стала возможной только с августа 2023 года, после выявления допущенных при строительстве нарушений и их устранения за счет дополнительных средств РЖД.
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