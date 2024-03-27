https://ria.ru/20240327/shvetsiya-1936130745.html

Швеция планирует разместить своих военных в Латвии, пишут СМИ

Швеция планирует разместить своих военных в Латвии, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2024

Швеция планирует разместить своих военных в Латвии, пишут СМИ

Швеция в рамках НАТО планирует с ноября начать размещение своих войск на территории Латвии, пишет газета Politico со ссылкой на шведского посла при альянсе... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:20

2024-03-27T12:20

2024-03-27T12:20

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Швеция в рамках НАТО планирует с ноября начать размещение своих войск на территории Латвии, пишет газета Politico со ссылкой на шведского посла при альянсе Акселя Вернхоффа. "Вернхофф подтвердил план Швеции разместить войска в Латвии в рамках присутствия там НАТО. Швеция планирует начать операцию с ноября", - пишет издание, взявшее интервью у шведского посла. Как отмечается, некоторые миссии, такие как разминирование, могут начаться раньше этого срока. По данным Politico, шведские военные будут размещаться в Латвии на ротационной основе и будут сменяться военным персоналом из Дании. Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240327/nato-1936125182.html

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