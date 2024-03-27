https://ria.ru/20240327/shkoly-1936246039.html
Путин заявил, что музыкальные школы не будут уничтожены
Путин заявил, что музыкальные школы не будут уничтожены - РИА Новости, 27.03.2024
Путин заявил, что музыкальные школы не будут уничтожены
Музыкальные школы не будут уничтожены и превращены в клубы и кружки, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:32
2024-03-27T19:32
2024-03-27T19:32
россия
владимир путин
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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Музыкальные школы не будут уничтожены и превращены в клубы и кружки, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы договорились о том, что музыкальные школы, в традиционном еще с советского периода смысле слова, мы не будем уничтожать и превращать в клубы и кружки", - сообщил Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.
https://ria.ru/20240327/putin-1936242910.html
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россия, владимир путин
Путин заявил, что музыкальные школы не будут уничтожены
Путин: музыкальные школы не будут уничтожены и превращены в клубы и кружки