https://ria.ru/20240327/shkoly-1936246039.html

Путин заявил, что музыкальные школы не будут уничтожены

Путин заявил, что музыкальные школы не будут уничтожены - РИА Новости, 27.03.2024

Путин заявил, что музыкальные школы не будут уничтожены

Музыкальные школы не будут уничтожены и превращены в клубы и кружки, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:32

2024-03-27T19:32

2024-03-27T19:32

россия

владимир путин

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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Музыкальные школы не будут уничтожены и превращены в клубы и кружки, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы договорились о том, что музыкальные школы, в традиционном еще с советского периода смысле слова, мы не будем уничтожать и превращать в клубы и кружки", - сообщил Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.

https://ria.ru/20240327/putin-1936242910.html

россия

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россия, владимир путин