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Росздравнадзор подал иск в суд на клиники, связанные с Хайдаровым - РИА Новости, 27.03.2024
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11:17 27.03.2024 (обновлено: 11:24 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/roszdravnadzor-1936111712.html
Росздравнадзор подал иск в суд на клиники, связанные с Хайдаровым
Росздравнадзор подал иск в суд на клиники, связанные с Хайдаровым - РИА Новости, 27.03.2024
Росздравнадзор подал иск в суд на клиники, связанные с Хайдаровым
Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области подал иск в суд после выявления грубых нарушений в клиниках, связанных с деятельностью... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:17
2024-03-27T11:24
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области подал иск в суд после выявления грубых нарушений в клиниках, связанных с деятельностью пластического хирурга Тимура Хайдарова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее Росздравнадзор провел контрольные мероприятия в отношении медицинских организаций ООО "Ай Кью Пластик", ООО "Джиэмти", ООО "Олимп Клиник", связанных с медицинской деятельностью по пластической хирургии Тимура Хайдарова. Проведенная проверка установила наличие грубых нарушений обязательных лицензионных требований во всех медицинских организациях."Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области подал соответствующий иск в суд", - говорится в сообщении.
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москва
московская область (подмосковье)
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, московская область (подмосковье), происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Москва, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Росздравнадзор подал иск в суд на клиники, связанные с Хайдаровым

Росздравнадзор подал иск из-за нарушений в клиниках, связанных с Хайдаровым

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области подал иск в суд после выявления грубых нарушений в клиниках, связанных с деятельностью пластического хирурга Тимура Хайдарова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Росздравнадзор провел контрольные мероприятия в отношении медицинских организаций ООО "Ай Кью Пластик", ООО "Джиэмти", ООО "Олимп Клиник", связанных с медицинской деятельностью по пластической хирургии Тимура Хайдарова. Проведенная проверка установила наличие грубых нарушений обязательных лицензионных требований во всех медицинских организациях.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области подал соответствующий иск в суд", - говорится в сообщении.
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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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