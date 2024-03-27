https://ria.ru/20240327/roszdravnadzor-1936111712.html
Росздравнадзор подал иск в суд на клиники, связанные с Хайдаровым
Росздравнадзор подал иск в суд на клиники, связанные с Хайдаровым - РИА Новости, 27.03.2024
Росздравнадзор подал иск в суд на клиники, связанные с Хайдаровым
Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области подал иск в суд после выявления грубых нарушений в клиниках, связанных с деятельностью... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:17
2024-03-27T11:17
2024-03-27T11:24
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области подал иск в суд после выявления грубых нарушений в клиниках, связанных с деятельностью пластического хирурга Тимура Хайдарова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее Росздравнадзор провел контрольные мероприятия в отношении медицинских организаций ООО "Ай Кью Пластик", ООО "Джиэмти", ООО "Олимп Клиник", связанных с медицинской деятельностью по пластической хирургии Тимура Хайдарова. Проведенная проверка установила наличие грубых нарушений обязательных лицензионных требований во всех медицинских организациях."Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области подал соответствующий иск в суд", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240228/sk-1930002999.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, московская область (подмосковье), происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Москва, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Росздравнадзор подал иск в суд на клиники, связанные с Хайдаровым
Росздравнадзор подал иск из-за нарушений в клиниках, связанных с Хайдаровым
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области подал иск в суд после выявления грубых нарушений в клиниках, связанных с деятельностью пластического хирурга Тимура Хайдарова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Росздравнадзор провел контрольные мероприятия в отношении медицинских организаций ООО "Ай Кью Пластик", ООО "Джиэмти", ООО "Олимп Клиник", связанных с медицинской деятельностью по пластической хирургии Тимура Хайдарова. Проведенная проверка установила наличие грубых нарушений обязательных лицензионных требований во всех медицинских организациях.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области подал соответствующий иск в суд", - говорится в сообщении.