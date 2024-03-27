https://ria.ru/20240327/roszdravnadzor-1936111712.html

Росздравнадзор подал иск в суд на клиники, связанные с Хайдаровым

Росздравнадзор подал иск в суд на клиники, связанные с Хайдаровым - РИА Новости, 27.03.2024

Росздравнадзор подал иск в суд на клиники, связанные с Хайдаровым

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области подал иск в суд после выявления грубых нарушений в клиниках, связанных с деятельностью... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:17

2024-03-27T11:17

2024-03-27T11:24

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области подал иск в суд после выявления грубых нарушений в клиниках, связанных с деятельностью пластического хирурга Тимура Хайдарова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее Росздравнадзор провел контрольные мероприятия в отношении медицинских организаций ООО "Ай Кью Пластик", ООО "Джиэмти", ООО "Олимп Клиник", связанных с медицинской деятельностью по пластической хирургии Тимура Хайдарова. Проведенная проверка установила наличие грубых нарушений обязательных лицензионных требований во всех медицинских организациях."Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области подал соответствующий иск в суд", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240228/sk-1930002999.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, московская область (подмосковье), происшествия