https://ria.ru/20240327/rosgvardiyu-1936057820.html
Путин поблагодарил Росгвардию за обеспечение безопасности на выборах
Путин поблагодарил Росгвардию за обеспечение безопасности на выборах - РИА Новости, 27.03.2024
Путин поблагодарил Росгвардию за обеспечение безопасности на выборах
Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность в ходе президентских выборов и других избирательных кампаний, четко и слаженно работали на крупнейших проведанных... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T00:07
2024-03-27T00:07
2024-03-27T00:07
владимир путин
россия
казань
сочи
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность в ходе президентских выборов и других избирательных кампаний, четко и слаженно работали на крупнейших проведанных Россией форумах, заявил президент РФ Владимир Путин. "В тесном контакте с другими правоохранительными органами и специальными службами вы обеспечили безопасность в ходе избирательных кампаний всех уровней, включая выборы президента России. Чётко и слаженно действовали при проведении крупнейших мероприятий и форумов, в том числе таких как турнир "Игры будущего" и Всемирный фестиваль молодежи", - заявил Путин в поздравлении с Днем войск национальной гвардии. Всемирный фестиваль молодежи проходил в России с 1 по 7 марта, мероприятия были организованы на федеральной территории Сириус. "Игры будущего" - международный турнир по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования прошли в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта.
https://ria.ru/20240326/putin-1935785280.html
https://ria.ru/20240324/ssha-1935399994.html
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владимир путин, россия, казань, сочи, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Владимир Путин, Россия, Казань, Сочи, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин поблагодарил Росгвардию за обеспечение безопасности на выборах
Путин: Росгвардия обеспечила безопасность на выборах президента России