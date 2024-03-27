https://ria.ru/20240327/rosgvardiyu-1936057820.html

Путин поблагодарил Росгвардию за обеспечение безопасности на выборах

Путин поблагодарил Росгвардию за обеспечение безопасности на выборах - РИА Новости, 27.03.2024

Путин поблагодарил Росгвардию за обеспечение безопасности на выборах

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность в ходе президентских выборов и других избирательных кампаний, четко и слаженно работали на крупнейших проведанных... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T00:07

2024-03-27T00:07

2024-03-27T00:07

владимир путин

россия

казань

сочи

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность в ходе президентских выборов и других избирательных кампаний, четко и слаженно работали на крупнейших проведанных Россией форумах, заявил президент РФ Владимир Путин. "В тесном контакте с другими правоохранительными органами и специальными службами вы обеспечили безопасность в ходе избирательных кампаний всех уровней, включая выборы президента России. Чётко и слаженно действовали при проведении крупнейших мероприятий и форумов, в том числе таких как турнир "Игры будущего" и Всемирный фестиваль молодежи", - заявил Путин в поздравлении с Днем войск национальной гвардии. Всемирный фестиваль молодежи проходил в России с 1 по 7 марта, мероприятия были организованы на федеральной территории Сириус. "Игры будущего" - международный турнир по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования прошли в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта.

https://ria.ru/20240326/putin-1935785280.html

https://ria.ru/20240324/ssha-1935399994.html

россия

казань

сочи

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владимир путин, россия, казань, сочи, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)