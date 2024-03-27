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Золотов пообещал отомстить за любое покушение на Россию и ее граждан - РИА Новости, 27.03.2024
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02:04 27.03.2024 (обновлено: 08:15 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/rosgvardiya-1936065436.html
Золотов пообещал отомстить за любое покушение на Россию и ее граждан
Золотов пообещал отомстить за любое покушение на Россию и ее граждан - РИА Новости, 27.03.2024
Золотов пообещал отомстить за любое покушение на Россию и ее граждан
Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов ведомства с Днем войск национальной гвардии, отметив, что личный состав... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T02:04
2024-03-27T08:15
виктор золотов
россия
украина
брянская область
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов ведомства с Днем войск национальной гвардии, отметив, что личный состав войск ведомства будет мстить за всякое покушение на Россию и ее граждан.День войск национальной гвардии Российской Федерации отмечается 27 марта. &quot;Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем войск национальной гвардии Российской Федерации! Вот уже 213 лет войска правопорядка надежно стоят на страже интересов национальной безопасности, достойно продолжая славные традиции своих предшественников&quot;, — говорится в обращении, опубликованном на сайте ведомства.Золотов подчеркнул, что подразделения Росгвардии благодаря слаженным действиям эффективно противодействуют терроризму и экстремизму, надежно охраняют государственные объекты и имущество населения, поддерживают качество контроля за оборотом оружия. По словам Золотова, Росгвардия вместе с россиянами искренне скорбит, переживая утраты родственников и близких, погибших на полях сражений специальной военной операции, ставших жертвами "вражеских бомбежек и кровавых террористических актов на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины, Белгородской, Курской областей и других регионов нашей страны".Кроме того, глава ведомства с сожалением отметил, что очередная годовщина образования войск правопорядка омрачена трагическими событиями, произошедшими 22 марта в подмосковном Красногорске.&quot;Каждый акт агрессии лишь вновь подтверждает звериную сущность противника, нацеливая нас на более активное уничтожение врага!... Не сомневаюсь, что мы отомстим за всякое покушение на нашу страну и ее граждан, и личный состав Росгвардии приложит максимум усилий для приближения нашей Победы&quot;, — заключил Золотов.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240327/rosgvardiya-1936058188.html
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виктор золотов, россия, украина, брянская область, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Виктор Золотов, Россия, Украина, Брянская область, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Золотов пообещал отомстить за любое покушение на Россию и ее граждан

Золотов: Росгвардия отомстит за всякое покушение на Россию и ее граждан

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов ведомства с Днем войск национальной гвардии, отметив, что личный состав войск ведомства будет мстить за всякое покушение на Россию и ее граждан.
День войск национальной гвардии Российской Федерации отмечается 27 марта.
Обращение Путина в День войск национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Путин отметил бесстрашие Росгвардии вблизи зоны боевых действий
Вчера, 00:11
«

"Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем войск национальной гвардии Российской Федерации! Вот уже 213 лет войска правопорядка надежно стоят на страже интересов национальной безопасности, достойно продолжая славные традиции своих предшественников", — говорится в обращении, опубликованном на сайте ведомства.

Золотов подчеркнул, что подразделения Росгвардии благодаря слаженным действиям эффективно противодействуют терроризму и экстремизму, надежно охраняют государственные объекты и имущество населения, поддерживают качество контроля за оборотом оружия.
По словам Золотова, Росгвардия вместе с россиянами искренне скорбит, переживая утраты родственников и близких, погибших на полях сражений специальной военной операции, ставших жертвами "вражеских бомбежек и кровавых террористических актов на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины, Белгородской, Курской областей и других регионов нашей страны".
Военнослужащие Росгвардии - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Росгвардия раскрыла подробности уничтожения украинских боевиков на границе
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Кроме того, глава ведомства с сожалением отметил, что очередная годовщина образования войск правопорядка омрачена трагическими событиями, произошедшими 22 марта в подмосковном Красногорске.
«

"Каждый акт агрессии лишь вновь подтверждает звериную сущность противника, нацеливая нас на более активное уничтожение врага!... Не сомневаюсь, что мы отомстим за всякое покушение на нашу страну и ее граждан, и личный состав Росгвардии приложит максимум усилий для приближения нашей Победы", — заключил Золотов.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта
22 марта, 22:59
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Обращение Путина в День войск национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Путин поздравил Росгвардию с праздником, поблагодарив за верность Родине
Вчера, 00:04
 
Виктор ЗолотовРоссияУкраинаБрянская областьВладимир ПутинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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