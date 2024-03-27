https://ria.ru/20240327/rosgvardiya-1936058188.html

Путин отметил бесстрашие Росгвардии вблизи зоны боевых действий

Путин отметил бесстрашие Росгвардии вблизи зоны боевых действий - РИА Новости, 27.03.2024

Путин отметил бесстрашие Росгвардии вблизи зоны боевых действий

Сотрудники Росгвардии, которые несут службу в новых регионах и вблизи зоны боевых действий, сражаются бесстрашно, проводят дерзкие операции, уничтожают... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T00:11

2024-03-27T00:11

2024-03-27T00:11

россия

донбасс

новороссия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии, которые несут службу в новых регионах и вблизи зоны боевых действий, сражаются бесстрашно, проводят дерзкие операции, уничтожают диверсантов, помогают обеспечивать защиту государственных границ, заявил президент РФ Владимир Путин, пообещав, что в России всегда будут помнить павших за нее героев. "Особо хочу отметить наших товарищей, которые несут службу на Донбассе и в Новороссии, в районах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий. Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, защищаете жизнь мирных граждан, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы, помогаете обеспечивать прикрытие государственной границы, надежную работу армейских коммуникаций и безопасность тыла наших частей и подразделений", - сказал Путин в своем обращении по случаю Дня войск национальной гвардии. "Мы всегда будем помнить героев, павших в праведной борьбе за Россию, за будущее нашего народа", - добавил он. День войск национальной гвардии Российской Федерации отмечается 27 марта.

https://ria.ru/20240228/zvanie-1930091268.html

россия

донбасс

новороссия

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Обращение Путина в День войск национальной гвардии_ЭМБАРГО до 00:00 27 марта! Обращение Путина в День войск национальной гвардии 2024-03-27T00:11 true PT2M22S

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россия, донбасс, новороссия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)