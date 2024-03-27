https://ria.ru/20240327/rosgvardiya-1936058075.html
Росгвардия будет делать все для укрепления доверия общества, уверен Путин
Росгвардия будет делать все для укрепления доверия общества, уверен Путин - РИА Новости, 27.03.2024
Росгвардия будет делать все для укрепления доверия общества, уверен Путин
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Росгвардия будет делать все, чтобы оправдать и укрепить доверие общества. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T00:08
2024-03-27T00:08
2024-03-27T00:08
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Росгвардия будет делать все, чтобы оправдать и укрепить доверие общества. "Уважаемые товарищи, в основе высокого авторитета Росгвардии – уважение людей, понимание того, как значима ваша профессия. Уверен, вы и впредь будете делать всё, чтобы оправдать и укрепить это доверие общества", - сказал он в поздравлении с Днем войск Национальной гвардии. Путин пожелал сотрудникам Росгвардии новых успехов, всего самого доброго их семьям, родным и близким.
https://ria.ru/20240327/pozdravlenie-1936057621.html
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россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардия будет делать все для укрепления доверия общества, уверен Путин
Путин: Росгвардия будет делать все, чтобы оправдать и укрепить доверие общества
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Росгвардия будет делать все, чтобы оправдать и укрепить доверие общества.
"Уважаемые товарищи, в основе высокого авторитета Росгвардии – уважение людей, понимание того, как значима ваша профессия. Уверен, вы и впредь будете делать всё, чтобы оправдать и укрепить это доверие общества", - сказал он в поздравлении с Днем войск Национальной гвардии.
Путин пожелал сотрудникам Росгвардии новых успехов, всего самого доброго их семьям, родным и близким.