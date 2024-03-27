https://ria.ru/20240327/reki-1936109994.html
На реках Москвы усилили контроль безопасности из-за активного таяния льда
На реках Москвы усилили контроль безопасности из-за активного таяния льда - РИА Новости, 27.03.2024
На реках Москвы усилили контроль безопасности из-за активного таяния льда
Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за активного таяния льда и начавшегося половодья, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:06
2024-03-27T11:06
2024-03-27T11:06
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петр бирюков
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за активного таяния льда и начавшегося половодья, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. С установлением постоянных положительных температур воздуха лед начал активно таять, стал достаточно хрупким и представляет реальную опасность. Просим москвичей быть аккуратнее, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время на Москве-реке толщина льда составляет от 5 до 15 сантиметров, в заливах и поймах - от 18 до 34 сантиметров, на внутренних водоемах - до 40 сантиметров, на прудах в ТиНАО - до 35 сантиметров. "Профильные службы регулярно проводят замеры толщины льда, под особым контролем - 170 мест возможного несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Ведется профилактическая работа с отдыхающими и рыбаками, спасатели обращают их внимание на знаки безопасности, раздают тематические памятки с номерами экстренных служб и поисково-спасательных формирований", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что ежедневно спасатели совершают до 150 патрулирований водных акваторий, при этом задействованы более 20 судов на воздушной подушке, которые способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час. Безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за активного таяния льда и начавшегося половодья, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. С установлением постоянных положительных температур воздуха лед начал активно таять, стал достаточно хрупким и представляет реальную опасность. Просим москвичей быть аккуратнее, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время на Москве-реке толщина льда составляет от 5 до 15 сантиметров, в заливах и поймах - от 18 до 34 сантиметров, на внутренних водоемах - до 40 сантиметров, на прудах в ТиНАО
- до 35 сантиметров.
"Профильные службы регулярно проводят замеры толщины льда, под особым контролем - 170 мест возможного несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Ведется профилактическая работа с отдыхающими и рыбаками, спасатели обращают их внимание на знаки безопасности, раздают тематические памятки с номерами экстренных служб и поисково-спасательных формирований", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что ежедневно спасатели совершают до 150 патрулирований водных акваторий, при этом задействованы более 20 судов на воздушной подушке, которые способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час. Безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.