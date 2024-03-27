https://ria.ru/20240327/reki-1936109994.html

На реках Москвы усилили контроль безопасности из-за активного таяния льда

На реках Москвы усилили контроль безопасности из-за активного таяния льда - РИА Новости, 27.03.2024

На реках Москвы усилили контроль безопасности из-за активного таяния льда

Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за активного таяния льда и начавшегося половодья, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:06

2024-03-27T11:06

2024-03-27T11:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за активного таяния льда и начавшегося половодья, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. С установлением постоянных положительных температур воздуха лед начал активно таять, стал достаточно хрупким и представляет реальную опасность. Просим москвичей быть аккуратнее, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время на Москве-реке толщина льда составляет от 5 до 15 сантиметров, в заливах и поймах - от 18 до 34 сантиметров, на внутренних водоемах - до 40 сантиметров, на прудах в ТиНАО - до 35 сантиметров. "Профильные службы регулярно проводят замеры толщины льда, под особым контролем - 170 мест возможного несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Ведется профилактическая работа с отдыхающими и рыбаками, спасатели обращают их внимание на знаки безопасности, раздают тематические памятки с номерами экстренных служб и поисково-спасательных формирований", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что ежедневно спасатели совершают до 150 патрулирований водных акваторий, при этом задействованы более 20 судов на воздушной подушке, которые способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час. Безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы