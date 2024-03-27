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Наука и университеты: разработки молодых – в реальный сектор экономики

Наука и университеты: разработки молодых – в реальный сектор экономики - РИА Новости, 27.03.2024

Наука и университеты: разработки молодых – в реальный сектор экономики

Мало создать – важно продвинуть, продать, внедрить. Не всякий изобретатель это умеет. Да и стоит ли отвлекаться от главного – от научных открытий и передовых... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T09:00

2024-03-27T09:00

2024-03-27T09:00

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Мало создать – важно продвинуть, продать, внедрить. Не всякий изобретатель это умеет. Да и стоит ли отвлекаться от главного – от научных открытий и передовых разработок? Национальный проект "Наука и университеты" нацелен и на помощь молодым ученым в реализации их инновационных идей, и на содействие тому, чтобы исследователи могли двигать науку вперед не только силой мысли, но и собственной предпринимательской активностью.Как отметили в Минобрнауки России, сегодня благодаря национальному проекту "Наука и университеты" в России создаются центры трансфера технологий (ЦТТ). Их миссия – обеспечить прямую "поставку" прорывных идей в производство и максимально ускорить внедрение инноваций в реальный сектор экономики. На данный момент при вузах и научных организациях страны создано 38 таких центров.Прежде всего, центру трансфера технологий необходимо вовлечь исследователей в решение технологических задач экономики региона. Специалистам ЦТТ нужно иметь прямой контакт с вузами и научными организациями, чтобы выявлять новейшие результаты интеллектуальной деятельности ученых. Наряду с этим, они привлекают заказчиков и партнеров, продумывают стратегии правовой защиты изобретателей, помогая им быстрее запатентовать свой продукт или технологию, готовят сделки по лицензированию, составляют договоры о коммерческом использовании научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. А в итоге решают свою основную задачу – внедряют инновационные разработки ученых в реальный сектор экономики.Вузы и ЦТТ: полезная связка"Например, ученые Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) разработали и запатентовали новое устройство для укладки дорог, а ЦТТ помог вузу зарегистрировать патент на изобретение и оформить неисключительную лицензию для заказчика на применение разработки. Речь об устройстве для спецмашин, которые укладывают и укрепляют дорожное полотно. За его прочность отвечают геосинтетические материалы – они помогают предотвратить образование трещин, улучшают сцепление и устойчивость полотна к деформациям. Это значит, что дороги будут служить дольше", – рассказала РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова.По словам ученых ТОГУ, устройство представляет собой передвижную платформу для хранения и укладки геосинтетического материала – проще говоря, георешетки. Из кузова самосвала рабочая смесь доставляется в специальный контейнер, далее происходит укладка и натяжение георешетки."Это повышает мобильность всей конструкции и снижает стоимость работ: смесь не нужно хранить в отдельной емкости и загружать в самосвал при помощи спецтехники. Решает разработка и другую проблему. Обычно, если полотно уложено неровно, на нем появляются складки, и изменить угол натяжения уже нельзя – остается только все делать заново. Устройство оснащено электроприводами, которые позволяют скорректировать процесс натяжения георешетки во время укладки дороги", – уточнили в пресс-службе ТОГУ.Помимо ЦТТ, созданных в помощь ученым, в России реализуется и ряд других масштабных проектов, которые дают возможность юным и талантливым исследователям заявить о себе в научном мире, разработать инновационный продукт и вывести его на рынок.Так, федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" (ПУТП) направлен на формирование экосистемы технологического предпринимательства в университетах. Благодаря ПУТП в вузах страны проводят тренинги предпринимательских компетенций, которые помогают раскрыть деловые способности молодых изобретателей. Для этого создаются профильные пространства – "Предпринимательские точки кипения", а также университетские стартап-студии, ориентированные на быструю проверку бизнес-идей и формирование новых технологических компаний еще в стенах вуза."Студенческий стартап" и "Новатор Москвы" ждут заявок"К концу прошлого года тренинги предпринимательских компетенций прошли около 85 тысяч студентов, 367 тысяч "прокачали" свои проекты и бизнес-идеи в рамках акселераторов и "Предпринимательских точек кипения". По стране открываются университетские стартап-студии, проводятся различные конкурсы. В их числе – "Студенческий стартап", организатором которого является Фонд содействия инновациям. Ребятам, которые стремятся наладить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, этот конкурс позволяет претендовать на грант в размере миллиона рублей. На данный момент грант получили уже 2500 студентов. Прием заявок для участия в новом сезоне конкурса уже идет и продлится до 15 апреля", – рассказал РИА Новости генеральный директор Фонда Сергей Поляков.В качестве примера он привел историю студентки Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Валентины Хоревой, которая приняла участие в конкурсе "Студенческий стартап", успешно представив созданный ею плоский солнечный коллектор для горячего водоснабжения и отопления. Прибор устанавливается на крышу дома и дает жителям существенную экономию.Если "Студенческий стартап" – конкурс всероссийский, то "Новатор Москвы", партнером которого также выступает нацпроект "Наука и университеты", направлен на поддержку столичных предпринимателей, ученых и изобретателей. Он проводится под патронатом мэра Москвы с 2020 года и в этом году состоится в пятый раз."На конкурс "Новатор Москвы" мы приглашаем изобретателей в возрасте от 14 лет. Для участия необходимо иметь прототип, готовый продукт или просто идею. Это отличный шанс заявить о себе, представить свой проект, получить экспертную поддержку, а в случае победы еще и финансовую – до полутора миллионов рублей. Проект уже не первый год помогает талантливым предпринимателям создавать и продвигать отечественные продукты и технологии", – сообщила глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.Для выхода в финал участники должны продемонстрировать наукоемкий, инновационный и экономический потенциал своих разработок. Далее экспертная комиссия из инвесторов, представителей корпораций и органов исполнительной власти столицы отберет 36 победителей и финалистов, которые получат премии мэра."Лидеры прошлых лет создали более 130 наукоемких стартапов, зарегистрировали свыше 400 объектов интеллектуальной собственности, открыли более 800 рабочих мест, а совокупная выручка составила 56 миллиардов рублей", – привела данные глава департамента.Одним из лауреатов премии мэра прошлого года стал инженер и предприниматель Денис Кулешов. Вместе со своей командой он создал нейроимпланты, вживляемые в затылочную долю коры головного мозга, которые стимулируют первичную зрительную кору малыми токами. По итогам участия в конкурсе команда провела доклинические испытания, приступила к итоговым тестам электроники, а в 2025 году планирует выйти на первые операции. Благодаря этой технологии, аналогов которой в мире нет, люди, потерявшие зрение, снова смогут видеть.

https://ria.ru/20240207/premii-1925879385.html

https://ria.ru/20240317/stipendii-1933754360.html

https://ria.ru/20240213/nastavniki-1927161094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, москва, стартап