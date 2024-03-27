https://ria.ru/20240327/ravvin-1936229606.html

Раввин прокомментировал идею возвращения смертной казни

Раввин прокомментировал идею возвращения смертной казни - РИА Новости, 27.03.2024

Раввин прокомментировал идею возвращения смертной казни

Решения, касающиеся человеческих жизней, не стоит принимать на фоне сильных эмоций, даже если они оправданы, сказал РИА Новости руководитель отдела по... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:30

2024-03-27T18:30

2024-03-27T18:30

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крокус сити холл

госдума рф

религия

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Решения, касающиеся человеческих жизней, не стоит принимать на фоне сильных эмоций, даже если они оправданы, сказал РИА Новости руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич, комментируя появившиеся после теракта в "Крокус сити холле" инициативы о возвращении смертной казни.Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник заявил, что для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда, необходимости в референдуме нет. В свою очередь, Конституционный суд России воздержался от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни."Ее невозможно ввести, потому что общество уже давно живет без применения высшей меры, ограничиваясь только полной изоляцией от общества, такой как пожизненное наказание. И понятно, что есть и такая вещь, как судебная ошибка. Решения, касающиеся человеческих жизней, не должны приниматься на фоне – оправданных – эмоций после трагедии", - сказал Гуревич.После ужасных событий в "Крокус сити холле", предположил раввин, общество может склоняться к тому, чтобы возобновить смертную казнь, и может быть, сегодня даже готово к этому – но лишь "в моменте"."Пройдет какое-то время, и все это может быть снова переоценено и вернется к уже спокойному осмыслению, выработке общей позиции – может быть, путем референдума", – добавил он.Кроме того, отметил он, даже в древние времена, когда в Израильском царстве Синедрион имел право выносить смертный приговор, было множество механизмов-регуляторов, позволявших обойтись без столь суровой меры.Эмоции не могут быть базой для правосудия, смертная казнь в рамках иудейского закона не применяется, а обществу при обсуждении вопроса о возможности отмены моратория на нее, нужно помнить, что "земной суд не высшая инстанция", сказал РИА Новости ранее президент ФЕОР раввин Александр Борода. В свою очередь, зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выразил мнение, что возможность смертной казни в исламе призвана удержать человека от совершения преступления, а Коран и Сунна пророка Мухаммада (священное предание о жизни Пророка в исламе) призывают избирать более мягкие формы наказания, как делал при жизни сам Пророк. Глава Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) также высказался против возможного снятия моратория на смертную казнь, пояснив, что пожизненное заключение дает человеку возможность раскаяться, а участие в смертной казни и даже просто желание кому-то смерти – накапливает, с точки зрения буддизма, негативную карму.

https://ria.ru/20240327/rpts-1936224903.html

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Никита Бизин

россия, москва, федерация еврейских общин россии, крокус сити холл, госдума рф, религия