https://ria.ru/20240327/rassledovanie-1936170025.html
ГП может обратиться к Западу для расследования ЧП на "Северных потоках"
ГП может обратиться к Западу для расследования ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.03.2024
ГП может обратиться к Западу для расследования ЧП на "Северных потоках"
ГП допустила возможность международных контактов при работе на "Севпотоках" РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:43
2024-03-27T14:43
2024-03-27T15:07
россия
сша
германия
госдума рф
генеральная прокуратура рф
северный поток
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ГП допустила возможность международных контактов при работе на "Севпотоках"ГП подумает о зарубежных контактах для расследования на "Северных потоках"МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Генпрокуратура РФ рассмотрит возможность задействовать международно-правовое сотрудничество после заявления депутатов Госдумы о том, что следы терактов на "Северных потоках" ведут в США, Германию, Францию и на Кипр, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В Генпрокуратуру России обратились депутаты Госдумы и общественные деятели с совместным заявлением о расследовании фактов организации и финансирования ряда террористических актов на территории Российской Федерации, а также акта международного терроризма – подрыва газопроводов Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", следы которых ведут к лицам и структурам, находящимся в США, Германии, Франции и на Кипре", - говорится в сообщении. "Материалы будут внимательно изучены, после чего будет рассмотрен вопрос о задействовании механизмов международно-правового сотрудничества", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240322/diversiya-1934873714.html
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россия, сша, германия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, северный поток
Россия, США, Германия, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток
ГП может обратиться к Западу для расследования ЧП на "Северных потоках"
ГП подумает о международных контактах для расследования терактов на "Севпотоках"