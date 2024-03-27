https://ria.ru/20240327/rasselenie-1936197917.html

Миллион "квадратов" аварийного жилья расселят на Ямале до конца 2025 года

Миллион "квадратов" аварийного жилья расселят на Ямале до конца 2025 года - РИА Новости, 27.03.2024

Миллион "квадратов" аварийного жилья расселят на Ямале до конца 2025 года

Миллион квадратных метров аварийного жилья будет расселен в Ямало-Ненецком автономном округе до конца 2025 года, заявил глава региона Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:19

2024-03-27T16:19

2024-03-27T16:19

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

жилье

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Миллион квадратных метров аварийного жилья будет расселен в Ямало-Ненецком автономном округе до конца 2025 года, заявил глава региона Дмитрий Артюхов. "Объем ежегодно вводимых под переселение квартир за пять лет нарастили вдвое. Особенно ускорились в прошлом сезоне. Не сбавим темпа и в ближайшие два года. Именно за это время завершим нашу большую программу расселения миллиона аварийных квадратных метров", - сказал губернатор в ходе ежегодного доклада о положении дел на Ямале. По его словам, в настоящее время расселено уже почти 700 тысяч квадратных метров аварийного жилья, новые условия для жизни получили более 25 тысяч семей. Как подчеркнул Артюхов, текущий год станет рекордным по числу новоселий. Так, за неполный первый квартал в регионе введено уже более 100 тысяч "квадратов" нового жилья. Сейчас на Ямале в стадии строительства 228 многоквартирных домов площадью более 700 тысяч квадратных метров. "Такие объемы жилья можно сопоставить с рекордами 80-х – периода всесоюзной стройки, когда население Ямала кратно росло и нужно было много строить, чтобы где-то жить. Разница в том, что в отличие от стихийной деревянной застройки тех лет – сегодня это надежные дома для жизни на долгие годы вперед. Северяне достойны самых лучших условий", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20240214/yamal-1927314273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, дмитрий артюхов, жилье, ямало-ненецкий автономный округ (янао)