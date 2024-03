https://ria.ru/20240327/raspoznavanie-1936245200.html

СМИ раскрыли, зачем Израиль ввел в Газе систему распознавания лиц

СМИ раскрыли, зачем Израиль ввел в Газе систему распознавания лиц - РИА Новости, 27.03.2024

СМИ раскрыли, зачем Израиль ввел в Газе систему распознавания лиц

Израиль ввёл в секторе Газа экспериментальную систему распознавания лиц для массовой слежки за палестинцами, пишет газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 27.03.2024

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Израиль ввёл в секторе Газа экспериментальную систему распознавания лиц для массовой слежки за палестинцами, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Израильская система распознавания лиц, о существовании которой ранее не было известно... заработала в Газе в конце прошлого года. Эта экспериментальная технология используется для ведения массовой слежки, сбора и каталогизации лиц палестинцев без их ведома или согласия", - сообщает издание со ссылкой на израильских представителей разведки, военных чиновников и военнослужащих. Как пишет New York Times, ссылаясь на представителей разведки, изначально технология использовалась для поиска израильтян, взятых в заложники во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года, но после начала наземной операции израильской армии в секторе Газа Израиль стал чаще использовать её для выявления лиц, связанных с ХАМАС и другими палестинскими группировками. В публикации отмечается, что прежде в анклаве не было системы распознавания лиц, наблюдение за ХАМАС со стороны Израиля велось через прослушивание телефонных звонков, сбор видеозаписей с беспилотников, взломы телекоммуникационных систем и соцсети. По словам представителей израильской разведки, которые приводит издание, система распознавания лиц задействует технологии частной израильской компании Corsight и Google Photos. По их словам, они рассказывают о существовании системы из беспокойства, что Израиль "нерационально использует время и ресурсы". Также, по сведениям New York Times, иногда система распознавания лиц ошибочно определяла гражданских лиц как связанных с ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 32,4 тысячи, более 74,8 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

