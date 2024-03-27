https://ria.ru/20240327/rabotino-1936176369.html
Российская армия выдавливает ВСУ из Работинского выступа, заявил Рогов
Российская армия выдавливает ВСУ из Работинского выступа, заявил Рогов - РИА Новости, 27.03.2024
Российская армия выдавливает ВСУ из Работинского выступа, заявил Рогов
Российские войска постепенно выдавливают ВСУ из Работинского выступа, который противник смог занять в ходе контрнаступления в прошлом году, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:11
2024-03-27T15:11
2024-03-27T15:11
специальная военная операция на украине
владимир рогов
работино
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Российские войска постепенно выдавливают ВСУ из Работинского выступа, который противник смог занять в ходе контрнаступления в прошлом году, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. До этого Рогов отмечал, что российские военные закрепились в южной и центральной части села. "Наши армия постепенно выдавливает противника из Работинского выступа, атакуя на северо-востоке от Новопрокоповки. Кроме того, отбиты атаки врага в районе Нестерянки, северо-западнее Вербового и северо-западней Работино, а в самом Работино наши войска улучшили позиции по переднему краю", - сказал Рогов. По его словам, село Работино превратилось в место гибели многих тысяч украинских солдат, которых киевские власти бросают на верную смерть. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240321/rabotino-1934750600.html
работино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, работино, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Работино, Запорожская область
Российская армия выдавливает ВСУ из Работинского выступа, заявил Рогов
Рогов: российская армия постепенно выдавливает ВСУ из Работинского выступа
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Российские войска постепенно выдавливают ВСУ из Работинского выступа, который противник смог занять в ходе контрнаступления в прошлом году, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино
. До этого Рогов отмечал, что российские военные закрепились в южной и центральной части села.
"Наши армия постепенно выдавливает противника из Работинского выступа, атакуя на северо-востоке от Новопрокоповки. Кроме того, отбиты атаки врага в районе Нестерянки, северо-западнее Вербового и северо-западней Работино, а в самом Работино наши войска улучшили позиции по переднему краю", - сказал Рогов.
По его словам, село Работино превратилось в место гибели многих тысяч украинских солдат, которых киевские власти бросают на верную смерть.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области
. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина
ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.