https://ria.ru/20240327/rabotino-1936176369.html

Российская армия выдавливает ВСУ из Работинского выступа, заявил Рогов

Российская армия выдавливает ВСУ из Работинского выступа, заявил Рогов - РИА Новости, 27.03.2024

Российская армия выдавливает ВСУ из Работинского выступа, заявил Рогов

Российские войска постепенно выдавливают ВСУ из Работинского выступа, который противник смог занять в ходе контрнаступления в прошлом году, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:11

2024-03-27T15:11

2024-03-27T15:11

специальная военная операция на украине

владимир рогов

работино

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Российские войска постепенно выдавливают ВСУ из Работинского выступа, который противник смог занять в ходе контрнаступления в прошлом году, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. До этого Рогов отмечал, что российские военные закрепились в южной и центральной части села. "Наши армия постепенно выдавливает противника из Работинского выступа, атакуя на северо-востоке от Новопрокоповки. Кроме того, отбиты атаки врага в районе Нестерянки, северо-западнее Вербового и северо-западней Работино, а в самом Работино наши войска улучшили позиции по переднему краю", - сказал Рогов. По его словам, село Работино превратилось в место гибели многих тысяч украинских солдат, которых киевские власти бросают на верную смерть. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20240321/rabotino-1934750600.html

работино

запорожская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир рогов, работино, запорожская область