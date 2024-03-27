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Над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила 16 воздушных целей - РИА Новости, 27.03.2024
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21:50 27.03.2024 (обновлено: 22:00 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/pvo-1936267936.html
Над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила 16 воздушных целей
Над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила 16 воздушных целей - РИА Новости, 27.03.2024
Над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила 16 воздушных целей
ПВО сбила 16 воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших нет, повреждены 12 многоквартирных домов, три медучреждения и четыре учреждения образования,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T21:50
2024-03-27T22:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. ПВО сбила 16 воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших нет, повреждены 12 многоквартирных домов, три медучреждения и четыре учреждения образования, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 16 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов. Есть повреждения в учреждениях здравоохранения - выбиты окна в поликлиниках №7 и №8, также повреждены окна в складском корпусе детской областной клинической больницы", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что осколки снарядов выбили окна и посекли фасады в трех детских садах и школе, повреждено восемь автомобилей, два из которых сгорели полностью.⠀"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в трех квартирах одного многоквартирного дома посечены окна, в одном частном домовладении повреждены кровля и забор. Также поврежден один автомобиль. В селе Репное осколками посечены три автомобиля. На местах работают оперативные службы", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936225195.html
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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгород, Белгородская область
Над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила 16 воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, сбито 16 воздушных целей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. ПВО сбила 16 воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших нет, повреждены 12 многоквартирных домов, три медучреждения и четыре учреждения образования, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 16 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов. Есть повреждения в учреждениях здравоохранения - выбиты окна в поликлиниках №7 и №8, также повреждены окна в складском корпусе детской областной клинической больницы", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что осколки снарядов выбили окна и посекли фасады в трех детских садах и школе, повреждено восемь автомобилей, два из которых сгорели полностью.
«
⠀"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в трех квартирах одного многоквартирного дома посечены окна, в одном частном домовладении повреждены кровля и забор. Также поврежден один автомобиль. В селе Репное осколками посечены три автомобиля. На местах работают оперативные службы", - уточнил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородБелгородская область
 
 
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