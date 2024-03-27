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Над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила 16 воздушных целей
Над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила 16 воздушных целей - РИА Новости, 27.03.2024
Над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила 16 воздушных целей
ПВО сбила 16 воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших нет, повреждены 12 многоквартирных домов, три медучреждения и четыре учреждения образования,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T21:50
2024-03-27T21:50
2024-03-27T22:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. ПВО сбила 16 воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших нет, повреждены 12 многоквартирных домов, три медучреждения и четыре учреждения образования, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 16 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов. Есть повреждения в учреждениях здравоохранения - выбиты окна в поликлиниках №7 и №8, также повреждены окна в складском корпусе детской областной клинической больницы", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что осколки снарядов выбили окна и посекли фасады в трех детских садах и школе, повреждено восемь автомобилей, два из которых сгорели полностью.⠀"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в трех квартирах одного многоквартирного дома посечены окна, в одном частном домовладении повреждены кровля и забор. Также поврежден один автомобиль. В селе Репное осколками посечены три автомобиля. На местах работают оперативные службы", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936225195.html
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Над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила 16 воздушных целей
Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, сбито 16 воздушных целей