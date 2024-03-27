https://ria.ru/20240327/putin-1936243858.html
Путин заявил о важности сохранить единство культурного пространства страны
Путин заявил о важности сохранить единство культурного пространства страны - РИА Новости, 27.03.2024
Путин заявил о важности сохранить единство культурного пространства страны
Чрезвычайно важно сохранять единство культурного пространства страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:24
2024-03-27T19:24
2024-03-27T19:34
культура
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар – РИА Новости. Чрезвычайно важно сохранять единство культурного пространства страны, заявил президент России Владимир Путин."Ваша миссия – колоссальная на самом деле, вы сохраняете единство культурного пространства… Сохранять единство культурного пространства страны чрезвычайно важно", - сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.
https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, торжок, тверская область, россия, новости культуры, культура
Культура, Владимир Путин, Торжок, Тверская область, Россия, Новости культуры, Культура
Путин заявил о важности сохранить единство культурного пространства страны
Путин: чрезвычайно важно сохранять единство культурного пространства страны