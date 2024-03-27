https://ria.ru/20240327/putin-1936149791.html

Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область

Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область - РИА Новости, 27.03.2024

Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область

Президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в 2024 году выделение дополнительных средств для возмещения расходов на морские перевозки в... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:39

2024-03-27T13:39

2024-03-27T13:39

экономика

калининградская область

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в 2024 году выделение дополнительных средств для возмещения расходов на морские перевозки в Калининградскую область в условиях санкций, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. предусмотреть в 2024 году выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление российским организациям субсидий для возмещения расходов, связанных с осуществлением морских перевозок грузов в Калининградскую область и из этой области, в случае если необходимость использования морского участка пути для их осуществления возникла в условиях внешнего санкционного воздействия", - говорится в поручении. Доклад необходимо представить до 15 апреля. А до 15 декабря глава государства ждет доклад об объеме необходимых бюджетных ассигнований для осуществления таких перевозок в 2024-2027 годах.

https://ria.ru/20240321/tamozhnya-1934771679.html

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калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, калининградская область, россия, владимир путин