https://ria.ru/20240327/putin-1936149791.html
Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область
Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область - РИА Новости, 27.03.2024
Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область
Президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в 2024 году выделение дополнительных средств для возмещения расходов на морские перевозки в... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:39
2024-03-27T13:39
2024-03-27T13:39
экономика
калининградская область
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798270536_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d05cbe88a9158a653b4f0b8c8c491921.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в 2024 году выделение дополнительных средств для возмещения расходов на морские перевозки в Калининградскую область в условиях санкций, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. предусмотреть в 2024 году выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление российским организациям субсидий для возмещения расходов, связанных с осуществлением морских перевозок грузов в Калининградскую область и из этой области, в случае если необходимость использования морского участка пути для их осуществления возникла в условиях внешнего санкционного воздействия", - говорится в поручении. Доклад необходимо представить до 15 апреля. А до 15 декабря глава государства ждет доклад об объеме необходимых бюджетных ассигнований для осуществления таких перевозок в 2024-2027 годах.
https://ria.ru/20240321/tamozhnya-1934771679.html
https://ria.ru/20240216/startapy-1927814048.html
калининградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798270536_0:112:2581:2048_1920x0_80_0_0_ea1fea55a628d190cb0fc56b56e1144c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, калининградская область, россия, владимир путин
Экономика, Калининградская область, Россия, Владимир Путин
Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область
Путин поручил выделить субсидии на морские перевозки в Калининградскую область