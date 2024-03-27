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Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область - РИА Новости, 27.03.2024
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13:39 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/putin-1936149791.html
Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область
Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область - РИА Новости, 27.03.2024
Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область
Президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в 2024 году выделение дополнительных средств для возмещения расходов на морские перевозки в... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:39
2024-03-27T13:39
экономика
калининградская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в 2024 году выделение дополнительных средств для возмещения расходов на морские перевозки в Калининградскую область в условиях санкций, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. предусмотреть в 2024 году выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление российским организациям субсидий для возмещения расходов, связанных с осуществлением морских перевозок грузов в Калининградскую область и из этой области, в случае если необходимость использования морского участка пути для их осуществления возникла в условиях внешнего санкционного воздействия", - говорится в поручении. Доклад необходимо представить до 15 апреля. А до 15 декабря глава государства ждет доклад об объеме необходимых бюджетных ассигнований для осуществления таких перевозок в 2024-2027 годах.
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экономика, калининградская область, россия, владимир путин
Экономика, Калининградская область, Россия, Владимир Путин
Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область

Путин поручил выделить субсидии на морские перевозки в Калининградскую область

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкКалининградский морской торговый порт
Калининградский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Калининградский морской торговый порт. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в 2024 году выделение дополнительных средств для возмещения расходов на морские перевозки в Калининградскую область в условиях санкций, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:.. предусмотреть в 2024 году выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление российским организациям субсидий для возмещения расходов, связанных с осуществлением морских перевозок грузов в Калининградскую область и из этой области, в случае если необходимость использования морского участка пути для их осуществления возникла в условиях внешнего санкционного воздействия", - говорится в поручении.
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21 марта, 18:17
Доклад необходимо представить до 15 апреля.
А до 15 декабря глава государства ждет доклад об объеме необходимых бюджетных ассигнований для осуществления таких перевозок в 2024-2027 годах.
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ЭкономикаКалининградская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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