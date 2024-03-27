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Путин поручил доложить о льготных перелетах для жителей Калининграда - РИА Новости, 27.03.2024
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13:27 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/putin-1936145243.html
Путин поручил доложить о льготных перелетах для жителей Калининграда
Путин поручил доложить о льготных перелетах для жителей Калининграда - РИА Новости, 27.03.2024
Путин поручил доложить о льготных перелетах для жителей Калининграда
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям Калининградской области до 15 апреля доложить по вопросу льготных перелетов для жителей региона,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:27
2024-03-27T13:27
калининградская область
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям Калининградской области до 15 апреля доложить по вопросу льготных перелетов для жителей региона, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений."Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Калининградской области: принять меры, направленные на расширение (начиная с 2024 года) категории лиц, воздушные перевозки которых осуществляются с использованием механизма предоставления организациям воздушного транспорта субсидий, включив в нее граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калининградской области, предусмотреть финансирование соответствующих мероприятий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", - говорится в тексте.Доклад по этому вопросу поручено представить до 15 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20231219/perelet-1916825845.html
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калининградская область, владимир путин
Калининградская область, Владимир Путин
Путин поручил доложить о льготных перелетах для жителей Калининграда

Путин поручил до 15 апреля доложить о льготных перелетах для калининградцев

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям Калининградской области до 15 апреля доложить по вопросу льготных перелетов для жителей региона, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Калининградской области: принять меры, направленные на расширение (начиная с 2024 года) категории лиц, воздушные перевозки которых осуществляются с использованием механизма предоставления организациям воздушного транспорта субсидий, включив в нее граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калининградской области, предусмотреть финансирование соответствующих мероприятий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", - говорится в тексте.
Доклад по этому вопросу поручено представить до 15 апреля 2024 года.
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