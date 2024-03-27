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Московские предприятия пищевой промышленности показали рост за год - РИА Новости, 27.03.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:13 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/promyshlennost-1936045281.html
Московские предприятия пищевой промышленности показали рост за год
Московские предприятия пищевой промышленности показали рост за год - РИА Новости, 27.03.2024
Московские предприятия пищевой промышленности показали рост за год
За прошлый год предприятия пищевой промышленности в Москве показали существенный рост, многие из них при поддержке столичных властей уже разрабатывают новые... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T07:13
2024-03-27T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. За прошлый год предприятия пищевой промышленности в Москве показали существенный рост, многие из них при поддержке столичных властей уже разрабатывают новые продукты и начинают их выпускать, заявил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Благодаря разносторонней поддержке города московские промышленники расширяют ассортимент продукции, увеличивают объемы выпуска и поставляют ее на отечественный и зарубежные дружественные рынки. Например, столичная компания, специализирующаяся на производстве шоколадных изделий, разработала новый продукт – кондитерские мини-батончики. В 2023 году во время международной выставки, организованной при поддержке центра "Моспром", предприятие заключило контракт с казахстанскими партнерами", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он привел в пример еще одну компанию, у которой есть статус промышленного комплекса. Она нарастила выпуск готовых блюд на 34% за прошлый год в сравнении с 2022 годом. Также один из московских производителей травяных чаев и пищевых добавок разработал новую линейку своей продукции.Отмечается, что московский бренд Istok lab разработал новую линейку чая, основанную на травяных сборах. Их вручную собирали специалисты предприятия на Алтае. Данная компания произвела около двух тысяч упаковок чая. А компания "Монетный двор" осуществила производство мини-батончиков с различными начинками. Кроме того, московская промышленная компания "Твердь" со статусом промкомплекса изготовила порядка 2,7 млн единиц продукции, которая готова к употреблению. Статус промышленного комплекса позволяет предприятию получать налоговые льготы, а на сэкономленные средства можно увеличить производство, нарастить объемы выпуска продукции и всесторонне развивать фирму.В свою очередь, гендиректор компании Александр Рогов заявил, что поддержка властей Москвы играет значительную роль в развитии компании. Многие достижения осуществляются с помощью статуса промышленного комплекса.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер, которые направлены на рост инвестпривлекательности мегаполиса для отечественных промышленников и развитие производства. Здесь созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей Москвы. К примеру, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.Ранее Овчинский сообщал, что предприятие, локализовавшее производство медизделий в ОЭЗ "Технополис Москва", разработало портативный электрический аспиратор, его можно применять для оказания скорой и реанимационной помощи.
https://ria.ru/20240325/aspirator-1935531676.html
https://ria.ru/20240326/pererabotka-1935031523.html
https://ria.ru/20240321/rezident-1934573020.html
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экономика, технологии, москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Москва, Владислав Овчинский

Московские предприятия пищевой промышленности показали рост за год

© Пресс-служба ДИПППродукция московского предприятия пищевой промышленности
Продукция московского предприятия пищевой промышленности
© Пресс-служба ДИПП
Продукция московского предприятия пищевой промышленности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. За прошлый год предприятия пищевой промышленности в Москве показали существенный рост, многие из них при поддержке столичных властей уже разрабатывают новые продукты и начинают их выпускать, заявил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Благодаря разносторонней поддержке города московские промышленники расширяют ассортимент продукции, увеличивают объемы выпуска и поставляют ее на отечественный и зарубежные дружественные рынки. Например, столичная компания, специализирующаяся на производстве шоколадных изделий, разработала новый продукт – кондитерские мини-батончики. В 2023 году во время международной выставки, организованной при поддержке центра "Моспром", предприятие заключило контракт с казахстанскими партнерами", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
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Он привел в пример еще одну компанию, у которой есть статус промышленного комплекса. Она нарастила выпуск готовых блюд на 34% за прошлый год в сравнении с 2022 годом. Также один из московских производителей травяных чаев и пищевых добавок разработал новую линейку своей продукции.
Отмечается, что московский бренд Istok lab разработал новую линейку чая, основанную на травяных сборах. Их вручную собирали специалисты предприятия на Алтае. Данная компания произвела около двух тысяч упаковок чая. А компания "Монетный двор" осуществила производство мини-батончиков с различными начинками. Кроме того, московская промышленная компания "Твердь" со статусом промкомплекса изготовила порядка 2,7 млн единиц продукции, которая готова к употреблению. Статус промышленного комплекса позволяет предприятию получать налоговые льготы, а на сэкономленные средства можно увеличить производство, нарастить объемы выпуска продукции и всесторонне развивать фирму.
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В свою очередь, гендиректор компании Александр Рогов заявил, что поддержка властей Москвы играет значительную роль в развитии компании. Многие достижения осуществляются с помощью статуса промышленного комплекса.
По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер, которые направлены на рост инвестпривлекательности мегаполиса для отечественных промышленников и развитие производства. Здесь созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей Москвы. К примеру, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.
Ранее Овчинский сообщал, что предприятие, локализовавшее производство медизделий в ОЭЗ "Технополис Москва", разработало портативный электрический аспиратор, его можно применять для оказания скорой и реанимационной помощи.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаТехнологииМоскваВладислав Овчинский
 
 
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