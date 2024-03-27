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Новое инновационное производство открылось в ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 27.03.2024
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Липецкая область
 
14:03 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/proizvodstvo-1936157660.html
Новое инновационное производство открылось в ОЭЗ "Липецк"
Новое инновационное производство открылось в ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 27.03.2024
Новое инновационное производство открылось в ОЭЗ "Липецк"
Один из резидентов особой экономической зоны "Липецк" запустил проект по производству инновационного геосинтетического материала и переработке вторсырья,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:03
2024-03-27T14:03
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
особые экономические зоны
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ЛИПЕЦК, 27 мар – РИА Новости. Один из резидентов особой экономической зоны "Липецк" запустил проект по производству инновационного геосинтетического материала и переработке вторсырья, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он уточнил, что компания открыла новый цех по выпуску инновационной геомембраны для использования при строительстве искусственных водоемов и полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Кроме этого, по словам Артамонова, компания будут перерабатывать излишки продукции и отсортированные ТБО в гранулы. Полученный материал станет основой для изготовления георешетки, которая помогает удерживать грунт, песок и щебень на откосах, склонах и выемках. Георешетка используется в дорожном строительстве, сельском хозяйстве и нефтегазовой промышленности. Для реализации обоих проектов будет создано 35 рабочих мест. "Особая экономическая зона "Липецк" развивается, приходят новые резиденты, расширяются уже имеющиеся предприятия, запускаются импортозамещающие производства. Площадка остается привлекательной для инвесторов", - отметил Артамонов. Губернатор напомнил, что важным этапом в улучшении инвестиционного климата стало внедрение в прошлом году в Липецкой области Регионального инвестиционного стандарта 2.0. и реализация бережливого проекта "Сквозной инвестиционный поток". В итоге сроки процедур по запуску новых инвестпроектов сократились на 30%. Размер привлеченных инвестиций в 2023 году составил более 187 миллиардов рублей или более 104 % к уровню позапрошлого года.
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липецкая область, игорь артамонов, "липецк", особые экономические зоны
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк", Особые экономические зоны

Новое инновационное производство открылось в ОЭЗ "Липецк"

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиНовое инновационное производство открылось в ОЭЗ "Липецк"
Новое инновационное производство открылось в ОЭЗ Липецк - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 27 мар – РИА Новости. Один из резидентов особой экономической зоны "Липецк" запустил проект по производству инновационного геосинтетического материала и переработке вторсырья, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он уточнил, что компания открыла новый цех по выпуску инновационной геомембраны для использования при строительстве искусственных водоемов и полигонов твердых бытовых отходов (ТБО).
Кроме этого, по словам Артамонова, компания будут перерабатывать излишки продукции и отсортированные ТБО в гранулы. Полученный материал станет основой для изготовления георешетки, которая помогает удерживать грунт, песок и щебень на откосах, склонах и выемках. Георешетка используется в дорожном строительстве, сельском хозяйстве и нефтегазовой промышленности.
Для реализации обоих проектов будет создано 35 рабочих мест.
"Особая экономическая зона "Липецк" развивается, приходят новые резиденты, расширяются уже имеющиеся предприятия, запускаются импортозамещающие производства. Площадка остается привлекательной для инвесторов", - отметил Артамонов.
Губернатор напомнил, что важным этапом в улучшении инвестиционного климата стало внедрение в прошлом году в Липецкой области Регионального инвестиционного стандарта 2.0. и реализация бережливого проекта "Сквозной инвестиционный поток". В итоге сроки процедур по запуску новых инвестпроектов сократились на 30%. Размер привлеченных инвестиций в 2023 году составил более 187 миллиардов рублей или более 104 % к уровню позапрошлого года.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов"Липецк"Особые экономические зоны
 
 
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