https://ria.ru/20240327/proizvodstvo-1935029738.html

Ефимов: объем производства продуктов питания вырос на 126 процентов

Ефимов: объем производства продуктов питания вырос на 126 процентов - РИА Новости, 27.03.2024

Ефимов: объем производства продуктов питания вырос на 126 процентов

Московские производители продуктов питания в январе текущего года нарастили объем производства продукции на 126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:05

2024-03-27T12:05

2024-03-27T12:07

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Московские производители продуктов питания в январе текущего года нарастили объем производства продукции на 126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По итогам 2023 года выросли ключевые производственные показатели Москвы, в частности объем пищевого производства – на 38,6 процента. В столице работает свыше 290 предприятий, которые выпускают продукты питания. В январе они увеличили объем производства на 126 процентов. Объем отгрузки продукции составил 58 миллиардов рублей, что на 18 процентов больше, чем в январе прошлого года", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что в столице производство молочной продукции выросло на 16,5%. Производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий увеличилось на 16,8%.Кроме того, ассортимент московских промышленников включает также мясную, рыбную, кондитерскую и прочую продукцию.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский заявил, что более 20 мер поддержки работают в Москве, которыми могут воспользоваться промышленные предприятия столицы. Среди них – статус промкомплекса, благодаря которому можно получить значительные налоговые льготы. По его словам, в марте текущего года 2 московских предприятия – производители хлебобулочных изделий и мороженого – подтвердили свои действующие статусы, достигнув требуемых показателей. Власти Москвы продолжат предоставлять им значительные налоговые преференции. Благодаря этому компании смогут направить освободившиеся средства на развитие.Москва – это город с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тыс. промплощадок, на которых трудятся 725 тыс. сотрудников. Каждый год в мегаполисе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там производят разные товары: одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медоборудование, сложная техника.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер, которые направлены на повышение инвестпривлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. На территории Москвы созданы комфортные условия для развития малых, средних, а также крупных предприятий.Ранее Ефимов сообщал, что в январе 2024 года бизнес, ведущий свою деятельность на территории Москвы, израсходовал около 3,2 млрд киловатт-часов электроэнергии, энергопотребление выросло на 5,8%.

https://ria.ru/20240321/obschepit-1934569253.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва