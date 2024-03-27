Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: объем производства продуктов питания вырос на 126 процентов - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 27.03.2024 (обновлено: 12:07 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/proizvodstvo-1935029738.html
Ефимов: объем производства продуктов питания вырос на 126 процентов
Ефимов: объем производства продуктов питания вырос на 126 процентов - РИА Новости, 27.03.2024
Ефимов: объем производства продуктов питания вырос на 126 процентов
Московские производители продуктов питания в январе текущего года нарастили объем производства продукции на 126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:05
2024-03-27T12:07
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927409135_0:96:2560:1536_1920x0_80_0_0_3e3adeaf868aa196dfd6dd1586fb730e.jpg
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Московские производители продуктов питания в январе текущего года нарастили объем производства продукции на 126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По итогам 2023 года выросли ключевые производственные показатели Москвы, в частности объем пищевого производства – на 38,6 процента. В столице работает свыше 290 предприятий, которые выпускают продукты питания. В январе они увеличили объем производства на 126 процентов. Объем отгрузки продукции составил 58 миллиардов рублей, что на 18 процентов больше, чем в январе прошлого года", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что в столице производство молочной продукции выросло на 16,5%. Производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий увеличилось на 16,8%.Кроме того, ассортимент московских промышленников включает также мясную, рыбную, кондитерскую и прочую продукцию.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский заявил, что более 20 мер поддержки работают в Москве, которыми могут воспользоваться промышленные предприятия столицы. Среди них – статус промкомплекса, благодаря которому можно получить значительные налоговые льготы. По его словам, в марте текущего года 2 московских предприятия – производители хлебобулочных изделий и мороженого – подтвердили свои действующие статусы, достигнув требуемых показателей. Власти Москвы продолжат предоставлять им значительные налоговые преференции. Благодаря этому компании смогут направить освободившиеся средства на развитие.Москва – это город с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тыс. промплощадок, на которых трудятся 725 тыс. сотрудников. Каждый год в мегаполисе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там производят разные товары: одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медоборудование, сложная техника.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер, которые направлены на повышение инвестпривлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. На территории Москвы созданы комфортные условия для развития малых, средних, а также крупных предприятий.Ранее Ефимов сообщал, что в январе 2024 года бизнес, ведущий свою деятельность на территории Москвы, израсходовал около 3,2 млрд киловатт-часов электроэнергии, энергопотребление выросло на 5,8%.
https://ria.ru/20240321/obschepit-1934569253.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927409135_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_f57914d737a3a3687f6f35dca28031e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: объем производства продуктов питания вырос на 126 процентов

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Московские производители продуктов питания в январе текущего года нарастили объем производства продукции на 126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По итогам 2023 года выросли ключевые производственные показатели Москвы, в частности объем пищевого производства – на 38,6 процента. В столице работает свыше 290 предприятий, которые выпускают продукты питания. В январе они увеличили объем производства на 126 процентов. Объем отгрузки продукции составил 58 миллиардов рублей, что на 18 процентов больше, чем в январе прошлого года", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что в столице производство молочной продукции выросло на 16,5%. Производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий увеличилось на 16,8%.
Кроме того, ассортимент московских промышленников включает также мясную, рыбную, кондитерскую и прочую продукцию.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский заявил, что более 20 мер поддержки работают в Москве, которыми могут воспользоваться промышленные предприятия столицы. Среди них – статус промкомплекса, благодаря которому можно получить значительные налоговые льготы. По его словам, в марте текущего года 2 московских предприятия – производители хлебобулочных изделий и мороженого – подтвердили свои действующие статусы, достигнув требуемых показателей. Власти Москвы продолжат предоставлять им значительные налоговые преференции. Благодаря этому компании смогут направить освободившиеся средства на развитие.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Заммэра Ефимов: сфера общепита Москвы увеличила обороты на 16% в 2023 году
21 марта, 14:05
Москва – это город с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тыс. промплощадок, на которых трудятся 725 тыс. сотрудников. Каждый год в мегаполисе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там производят разные товары: одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медоборудование, сложная техника.
По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер, которые направлены на повышение инвестпривлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. На территории Москвы созданы комфортные условия для развития малых, средних, а также крупных предприятий.
Ранее Ефимов сообщал, что в январе 2024 года бизнес, ведущий свою деятельность на территории Москвы, израсходовал около 3,2 млрд киловатт-часов электроэнергии, энергопотребление выросло на 5,8%.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала