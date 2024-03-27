https://ria.ru/20240327/postradavshie-1936271232.html

Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в центре Пирогова

Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в центре Пирогова - РИА Новости, 27.03.2024

Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в центре Пирогова

Актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе", которые находятся в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова Минздрава... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T22:26

2024-03-27T22:26

2024-03-27T22:26

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

брянская область

владимир путин

стивен сигал

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе", которые находятся в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова Минздрава России, поблагодарил врачей за работу и пожелал пациентам выздоровления, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ. "То, что произошло – ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными. Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку. Пусть Бог благословит их", — сказал Сигал, слова которого приводятся в сообщении. Сигал в среду посетил центр Пирогова, где зашел к трем пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле", пояснили в пресс-службе. Генеральный директор центра, академик РАН Олег Карпов рассказал, что в первые же часы после теракта огромное количество медицинского персонала, даже не по вызову, а инициативно прибыло на свои рабочие места. Кроме того, в федеральных клиниках были развернуты специальные койки, выделены специальные операционные для того, чтобы все было мобилизовано и готово к приему пострадавших, пояснил Карпов. "Разделяя скорбь и горе, сегодня мы занимаемся теми, кто пострадал. К нам поступило четыре пациента в сложном состоянии, один пациент с огнестрельным ранением живота, правого плеча, крестца и левого бедра. И с первых минут на передовой, как уже заведено, мы боролись за их жизнь. Сейчас надеемся на скорейшее выздоровление пациентов", - цитирует пресс-служба слова Карпова. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240327/terakt-1936270949.html

https://ria.ru/20240327/zapiska-1936262605.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

россия

украина

брянская область

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россия, украина, брянская область, владимир путин, стивен сигал, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)