https://ria.ru/20240327/pogoda-1936081544.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 27.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Солнечная погода и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T08:18

2024-03-27T08:18

2024-03-27T08:19

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Солнечная погода и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в течение дня в атмосфере Центральной России ожидается господство гребня антициклона, протянувшегося вдоль западных регионов страны с характерными простыми метеоусловиями. "В Москве и по области будет солнечная погода, без осадков. Ветер северо-западных румбов, не более 2-7 метров в секунду. Температура в Москве повысится до плюс 8-11 градусов, по области плюс 7-12 градусов. Барометры покажут слабый рост атмосферного давления – к исходу дня до 749 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец. Он также отметил, что за минувшую ночь в Москве воздух остывал до минус 1,7 градуса, в Подмосковье самыми холодными стали Клин и Волоколамск, где столбики минимальных термометров застыли на отметке минус 5,3 градуса. "Высота снежного покрова на ВДНХ 24 сантиметра (по области эта цифра варьирует от 3 до 28 сантиметров)", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20240324/pogoda-1935499680.html

https://ria.ru/20240229/zima-1930130245.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)