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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 27.03.2024
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08:18 27.03.2024 (обновлено: 08:19 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/pogoda-1936081544.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 27.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Солнечная погода и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T08:18
2024-03-27T08:19
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Солнечная погода и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в течение дня в атмосфере Центральной России ожидается господство гребня антициклона, протянувшегося вдоль западных регионов страны с характерными простыми метеоусловиями. "В Москве и по области будет солнечная погода, без осадков. Ветер северо-западных румбов, не более 2-7 метров в секунду. Температура в Москве повысится до плюс 8-11 градусов, по области плюс 7-12 градусов. Барометры покажут слабый рост атмосферного давления – к исходу дня до 749 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец. Он также отметил, что за минувшую ночь в Москве воздух остывал до минус 1,7 градуса, в Подмосковье самыми холодными стали Клин и Волоколамск, где столбики минимальных термометров застыли на отметке минус 5,3 градуса. "Высота снежного покрова на ВДНХ 24 сантиметра (по области эта цифра варьирует от 3 до 28 сантиметров)", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20240324/pogoda-1935499680.html
https://ria.ru/20240229/zima-1930130245.html
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве в среду ожидается солнечная погода и до плюс 11 градусов

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел России . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Солнечная погода и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что в течение дня в атмосфере Центральной России ожидается господство гребня антициклона, протянувшегося вдоль западных регионов страны с характерными простыми метеоусловиями.
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"В Москве и по области будет солнечная погода, без осадков. Ветер северо-западных румбов, не более 2-7 метров в секунду. Температура в Москве повысится до плюс 8-11 градусов, по области плюс 7-12 градусов. Барометры покажут слабый рост атмосферного давления – к исходу дня до 749 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.
Он также отметил, что за минувшую ночь в Москве воздух остывал до минус 1,7 градуса, в Подмосковье самыми холодными стали Клин и Волоколамск, где столбики минимальных термометров застыли на отметке минус 5,3 градуса.
"Высота снежного покрова на ВДНХ 24 сантиметра (по области эта цифра варьирует от 3 до 28 сантиметров)", - добавил Тишковец.
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