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Астраханские волонтеры испекли бойцам в зоне спецоперации тысячу пирожков - РИА Новости, 27.03.2024
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Астраханская область
Астраханская область
 
11:36 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/pirozhki-1936115624.html
Астраханские волонтеры испекли бойцам в зоне спецоперации тысячу пирожков
Астраханские волонтеры испекли бойцам в зоне спецоперации тысячу пирожков - РИА Новости, 27.03.2024
Астраханские волонтеры испекли бойцам в зоне спецоперации тысячу пирожков
Члены волонтёрской группы "Мобилизация" из Камызякского района Астраханской области испекли тысячу пирожков для военнослужащих, находящихся в зоне проведения... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:36
2024-03-27T11:36
астраханская область
астраханская область
камызякский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Члены волонтёрской группы "Мобилизация" из Камызякского района Астраханской области испекли тысячу пирожков для военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации, сообщает администрация губернатора региона. "Волонтёры Камызякского района испекли бойцам СВО тысячу пирожков. Вместе с гумпомощью жители села Самосделка передали военнослужащим детские рисунки, поделки и письма", - говорится в сообщении. Часть гуманитарной помощи волонтёры направили в 503-й полк, где служат и астраханцы. Организаторами волонтёрской группы "Мобилизация" являются супруги Наталья и Михаил Зайсуновы. Второй год подряд они собирают и отправляют бойцам СВО посылки на фронт. "В последнюю отправку, приуроченную ко Дню защитника Отечества, мы собрали тёплые вещи, носки, термобельё, масксети, блиндажные свечи, продукты, медикаменты, средства реабилитации и более 400 кукол-талисманов, которые сшила жительница села Анна Егорова", - приводятся в сообщении слова Зайсунова. С начала года самосдельские вязальщицы изготовили 123 пары вязаных носков, 180 блиндажных свечей, сплели 18 масксетей. Были отправлены 227 маскировочных полотен. Кроме того, волонтёры налаживают производство влагостойких стелек для обуви. Они делают их из вторичного сырья - картонных коробок из-под молока и сока.
https://ria.ru/20240314/dispanserizatsiya-1933006175.html
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астраханская область, камызякский район
Астраханская область, Астраханская область, Камызякский район

Астраханские волонтеры испекли бойцам в зоне спецоперации тысячу пирожков

© Фото : Волонтерская группа "Мобилизация"Гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО от Камызякского района Астраханской области
Гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО от Камызякского района Астраханской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : Волонтерская группа "Мобилизация"
Гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО от Камызякского района Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Члены волонтёрской группы "Мобилизация" из Камызякского района Астраханской области испекли тысячу пирожков для военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации, сообщает администрация губернатора региона.
"Волонтёры Камызякского района испекли бойцам СВО тысячу пирожков. Вместе с гумпомощью жители села Самосделка передали военнослужащим детские рисунки, поделки и письма", - говорится в сообщении. Часть гуманитарной помощи волонтёры направили в 503-й полк, где служат и астраханцы.
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Организаторами волонтёрской группы "Мобилизация" являются супруги Наталья и Михаил Зайсуновы. Второй год подряд они собирают и отправляют бойцам СВО посылки на фронт.
"В последнюю отправку, приуроченную ко Дню защитника Отечества, мы собрали тёплые вещи, носки, термобельё, масксети, блиндажные свечи, продукты, медикаменты, средства реабилитации и более 400 кукол-талисманов, которые сшила жительница села Анна Егорова", - приводятся в сообщении слова Зайсунова.
С начала года самосдельские вязальщицы изготовили 123 пары вязаных носков, 180 блиндажных свечей, сплели 18 масксетей. Были отправлены 227 маскировочных полотен. Кроме того, волонтёры налаживают производство влагостойких стелек для обуви. Они делают их из вторичного сырья - картонных коробок из-под молока и сока.
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