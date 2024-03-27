https://ria.ru/20240327/pirozhki-1936115624.html

Астраханские волонтеры испекли бойцам в зоне спецоперации тысячу пирожков

Астраханские волонтеры испекли бойцам в зоне спецоперации тысячу пирожков - РИА Новости, 27.03.2024

Астраханские волонтеры испекли бойцам в зоне спецоперации тысячу пирожков

Члены волонтёрской группы "Мобилизация" из Камызякского района Астраханской области испекли тысячу пирожков для военнослужащих, находящихся в зоне проведения... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:36

2024-03-27T11:36

2024-03-27T11:36

астраханская область

астраханская область

камызякский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Члены волонтёрской группы "Мобилизация" из Камызякского района Астраханской области испекли тысячу пирожков для военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации, сообщает администрация губернатора региона. "Волонтёры Камызякского района испекли бойцам СВО тысячу пирожков. Вместе с гумпомощью жители села Самосделка передали военнослужащим детские рисунки, поделки и письма", - говорится в сообщении. Часть гуманитарной помощи волонтёры направили в 503-й полк, где служат и астраханцы. Организаторами волонтёрской группы "Мобилизация" являются супруги Наталья и Михаил Зайсуновы. Второй год подряд они собирают и отправляют бойцам СВО посылки на фронт. "В последнюю отправку, приуроченную ко Дню защитника Отечества, мы собрали тёплые вещи, носки, термобельё, масксети, блиндажные свечи, продукты, медикаменты, средства реабилитации и более 400 кукол-талисманов, которые сшила жительница села Анна Егорова", - приводятся в сообщении слова Зайсунова. С начала года самосдельские вязальщицы изготовили 123 пары вязаных носков, 180 блиндажных свечей, сплели 18 масксетей. Были отправлены 227 маскировочных полотен. Кроме того, волонтёры налаживают производство влагостойких стелек для обуви. Они делают их из вторичного сырья - картонных коробок из-под молока и сока.

https://ria.ru/20240314/dispanserizatsiya-1933006175.html

https://ria.ru/20240313/poezd-muzey-1932673912.html

астраханская область

камызякский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

астраханская область, камызякский район