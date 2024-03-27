https://ria.ru/20240327/period-1936236743.html

Луценко: 30 лет – огромный период в истории страны и Вологодской области

Луценко: 30 лет – огромный период в истории страны и Вологодской области - РИА Новости, 27.03.2024

Луценко: 30 лет – огромный период в истории страны и Вологодской области

В выставочном комплексе "Русский дом" состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Законодательного Собрания Вологодской области, в ходе которого... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:52

2024-03-27T18:52

2024-03-27T18:52

вологодская область

андрей луценко

вологодская область

законодательное собрание вологодской области

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В выставочном комплексе "Русский дом" состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Законодательного Собрания Вологодской области, в ходе которого глава парламента региона Андрей Луценко отметил, что 30 лет – это огромный период в истории страны и Вологодской области, сообщает пресс-служба Заксобрания. Гостями мероприятия стали представители федеральных органов власти, первые лица региона, депутаты разных созывов, работники аппарата. Выступая с приветственной речью, Луценко обратил внимание гостей, что сформированная в регионе законодательная база – результат работы депутатов разных эпох. "В далеком 1994 году первые депутаты создавали нормативную базу с нуля. Учились, осваивали новые компетенции. Много дискутировали, чтобы законы работали эффективно. Работу продолжили парламентарии следующих поколений. Все эти годы накапливался опыт, знания, совершенствовалось наше законодательство. В общей сложности за это время было принято около 5,5 тысяч законов, которые сегодня регламентируют нашу жизнь. Выражаю благодарность каждому, кто оставил свой след в развитии законодательства Вологодской области", - заявил Луценко, слова которого привели в пресс-службе парламента. В ходе торжественной церемонии глава Заксобрания вручил почетные грамоты лучшим парламентариям за многолетний добросовестный труд, мастерство в профессиональной деятельности, большой личный вклад в обеспечение деятельности законодательного органа. Луценко также отметил работу еще нескольких депутатов, вручив им благодарности. Особые слова со сцены звучали в адрес ветеранов Законодательного Собрания, каждый из которых внес свой вклад в развитие законотворчества региона, говорится в сообщении. Завершилось мероприятие коллективным исполнением песни "Россия".

https://ria.ru/20240327/zakony-1936128872.html

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Алёна Пава

андрей луценко, вологодская область, законодательное собрание вологодской области