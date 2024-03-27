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В Башкирии мужчина изнасиловал семилетнюю девочку - РИА Новости, 27.03.2024
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14:19 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/pedofil-1936161368.html
В Башкирии мужчина изнасиловал семилетнюю девочку
В Башкирии мужчина изнасиловал семилетнюю девочку - РИА Новости, 27.03.2024
В Башкирии мужчина изнасиловал семилетнюю девочку
Правоохранители задержали жителя Башкирии по подозрению в изнасиловании семилетней девочки, которую он заманил котятами. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:19
2024-03-27T14:19
происшествия
россия
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УФА, 27 мар – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Башкирии по подозрению в изнасиловании семилетней девочки, которую он заманил котятами. В СУСК РФ по региону сообщили, что в полицию поступило заявление от жительницы города Октябрьского о том, что ее дочь подверглась нападению со стороны некоего мужчины, когда возвращалась домой к бабушке в селе Кандры. "Установлена личность подозреваемого, и вскоре он был задержан. Им оказался 23-летний житель города Туймазы, который ранее уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. В ходе допроса подозреваемого после предъявления собранных доказательств он сознался в содеянном", - сообщает следком региона. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что мужчина заманил 7-летнюю девочку в подвальное помещение, позвав посмотреть на котят. Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
https://ria.ru/20240326/deti-1935934272.html
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происшествия, россия, октябрьский
Происшествия, Россия, Октябрьский
В Башкирии мужчина изнасиловал семилетнюю девочку

Житель Башкирии изнасиловал 7-летнюю девочку, заманив ее в подвал котятами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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УФА, 27 мар – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Башкирии по подозрению в изнасиловании семилетней девочки, которую он заманил котятами.
В СУСК РФ по региону сообщили, что в полицию поступило заявление от жительницы города Октябрьского о том, что ее дочь подверглась нападению со стороны некоего мужчины, когда возвращалась домой к бабушке в селе Кандры.
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«
"Установлена личность подозреваемого, и вскоре он был задержан. Им оказался 23-летний житель города Туймазы, который ранее уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. В ходе допроса подозреваемого после предъявления собранных доказательств он сознался в содеянном", - сообщает следком региона.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что мужчина заманил 7-летнюю девочку в подвальное помещение, позвав посмотреть на котят.
Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
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