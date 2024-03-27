https://ria.ru/20240327/pedofil-1936161368.html

В Башкирии мужчина изнасиловал семилетнюю девочку

В Башкирии мужчина изнасиловал семилетнюю девочку - РИА Новости, 27.03.2024

В Башкирии мужчина изнасиловал семилетнюю девочку

Правоохранители задержали жителя Башкирии по подозрению в изнасиловании семилетней девочки, которую он заманил котятами. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:19

2024-03-27T14:19

2024-03-27T14:19

происшествия

россия

октябрьский

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УФА, 27 мар – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Башкирии по подозрению в изнасиловании семилетней девочки, которую он заманил котятами. В СУСК РФ по региону сообщили, что в полицию поступило заявление от жительницы города Октябрьского о том, что ее дочь подверглась нападению со стороны некоего мужчины, когда возвращалась домой к бабушке в селе Кандры. "Установлена личность подозреваемого, и вскоре он был задержан. Им оказался 23-летний житель города Туймазы, который ранее уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. В ходе допроса подозреваемого после предъявления собранных доказательств он сознался в содеянном", - сообщает следком региона. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что мужчина заманил 7-летнюю девочку в подвальное помещение, позвав посмотреть на котят. Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

https://ria.ru/20240326/deti-1935934272.html

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происшествия, россия, октябрьский