https://ria.ru/20240327/pedofil-1936124438.html

Суд в Архангельске приговорил пожилого педофила к 16 годам колонии

Суд в Архангельске приговорил пожилого педофила к 16 годам колонии - РИА Новости, 27.03.2024

Суд в Архангельске приговорил пожилого педофила к 16 годам колонии

Архангельский областной суд приговорил 78-летнего ранее судимого за педофилию мужчину к 16 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над мальчиками,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:05

2024-03-27T12:05

2024-03-27T12:05

происшествия

архангельск

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Архангельский областной суд приговорил 78-летнего ранее судимого за педофилию мужчину к 16 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над мальчиками, сообщили в региональном СУСК РФ. Как установили следователи, в 2020-2021 годах в помещении бытовки производственной базы в Архангельске осужденный знакомился с мальчиками в возрасте от 11 до 16 лет, угощал спиртными напитками и совершал действия сексуального характера под угрозой применения насилия. О преступлениях стало известно после того, как один из мальчиков рассказал об этом бабушке. Осужденный ранее отбывал наказание "за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних", отметили в СК. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него психическое расстройство в форме педофилии, на допросах на стадии предварительного следствия он признал свою вину. "Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении. Пенсионера судили по ч. 3 и ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних и несовершеннолетних), ч.5 ст. 135 УК (развратные действия) и ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

https://ria.ru/20230814/shkolnitsa-1890080594.html

https://ria.ru/20230801/anapa-1887569656.html

архангельск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, архангельск, следственный комитет россии (ск рф)