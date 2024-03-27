https://ria.ru/20240327/pedofil-1936124438.html
Суд в Архангельске приговорил пожилого педофила к 16 годам колонии
Суд в Архангельске приговорил пожилого педофила к 16 годам колонии - РИА Новости, 27.03.2024
Суд в Архангельске приговорил пожилого педофила к 16 годам колонии
Архангельский областной суд приговорил 78-летнего ранее судимого за педофилию мужчину к 16 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над мальчиками,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:05
2024-03-27T12:05
2024-03-27T12:05
происшествия
архангельск
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Архангельский областной суд приговорил 78-летнего ранее судимого за педофилию мужчину к 16 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над мальчиками, сообщили в региональном СУСК РФ. Как установили следователи, в 2020-2021 годах в помещении бытовки производственной базы в Архангельске осужденный знакомился с мальчиками в возрасте от 11 до 16 лет, угощал спиртными напитками и совершал действия сексуального характера под угрозой применения насилия. О преступлениях стало известно после того, как один из мальчиков рассказал об этом бабушке. Осужденный ранее отбывал наказание "за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних", отметили в СК. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него психическое расстройство в форме педофилии, на допросах на стадии предварительного следствия он признал свою вину. "Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении. Пенсионера судили по ч. 3 и ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних и несовершеннолетних), ч.5 ст. 135 УК (развратные действия) и ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).
https://ria.ru/20230814/shkolnitsa-1890080594.html
https://ria.ru/20230801/anapa-1887569656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Архангельск, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Архангельске приговорил пожилого педофила к 16 годам колонии
Суд в Архангельске приговорил 78-летнего педофила к 16 годам колонии
МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости.
Архангельский областной суд приговорил 78-летнего ранее судимого за педофилию мужчину к 16 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над мальчиками, сообщили
в региональном СУСК РФ.
Как установили следователи, в 2020-2021 годах в помещении бытовки производственной базы в Архангельске осужденный знакомился с мальчиками в возрасте от 11 до 16 лет, угощал спиртными напитками и совершал действия сексуального характера под угрозой применения насилия. О преступлениях стало известно после того, как один из мальчиков рассказал об этом бабушке.
Осужденный ранее отбывал наказание "за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних", отметили в СК
. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него психическое расстройство в форме педофилии, на допросах на стадии предварительного следствия он признал свою вину.
"Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Пенсионера судили по ч. 3 и ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних и несовершеннолетних), ч.5 ст. 135 УК (развратные действия) и ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).