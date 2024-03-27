https://ria.ru/20240327/patriot-1936098783.html

Орловская епархия доставила десантникам в зону спецоперации УАЗ "Патриот"

Орловская епархия доставила десантникам в зону спецоперации УАЗ "Патриот" - РИА Новости, 27.03.2024

Орловская епархия доставила десантникам в зону спецоперации УАЗ "Патриот"

Представители Орловской епархии привезли десантникам в зону спецоперации под Соледар в ДНР автомобиль УАЗ "Патриот", эвакуационный медицинский мотоцикл и... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T09:56

2024-03-27T09:56

2024-03-27T09:56

надежные люди

орловская область

донецкая народная республика

соледар

андрей клычков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936085952_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_ec6eadf4203b3ac90082c76d919c36c4.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Представители Орловской епархии привезли десантникам в зону спецоперации под Соледар в ДНР автомобиль УАЗ "Патриот", эвакуационный медицинский мотоцикл и большой гуманитарный груз, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Посылка доставлена нашим десантникам, сражающимся под Соледаром… Бойцам передали автомобиль УАЗ "Патриот", эвакуационный медицинский мотоцикл, 15 плащей с защитой от тепловизора, тактические шлемы, бронежилеты, РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы) для автомобиля. Также привезли дизельные генераторы, бензопилы, футболки, кроссовки, головные уборы, рабочие перчатки", – говорится в сообщении. Гуманитарный груз доставили советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев вместе с отцом Василием и священнослужителем гарнизонного храма в честь Казанской иконы Божией Матери, иереем Максимом Ерескиным. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил митрополита Орловского и Болховского Тихона, всю Орловскую епархию и прихожан за большую помощь бойцам на передовой. Также глава региона выразил благодарность отцу Василию за регулярные выезды "за ленточку". "Приезд на фронт священнослужителей всегда воспринимается с большой радостью. Вера становится источником силы и мотивации, помогает находить в себе силы для продолжения борьбы, сохранять надежду и проявлять мужество в самых сложных ситуациях. Ведь только сильный духом и верой воин способен преодолеть любые препятствия и достичь победы. Ещё раз спасибо всем, кто помогает нашим защитникам! С нами Бог! За нами Правда! И мы обязательно победим!" – цитирует пресс-служба Клычкова.

https://ria.ru/20240326/svechi-1935894525.html

орловская область

донецкая народная республика

соледар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

орловская область, донецкая народная республика, соледар, андрей клычков