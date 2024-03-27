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Орловская епархия доставила десантникам в зону спецоперации УАЗ "Патриот" - РИА Новости, 27.03.2024
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Надежные люди
 
09:56 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/patriot-1936098783.html
Орловская епархия доставила десантникам в зону спецоперации УАЗ "Патриот"
Орловская епархия доставила десантникам в зону спецоперации УАЗ "Патриот" - РИА Новости, 27.03.2024
Орловская епархия доставила десантникам в зону спецоперации УАЗ "Патриот"
Представители Орловской епархии привезли десантникам в зону спецоперации под Соледар в ДНР автомобиль УАЗ "Патриот", эвакуационный медицинский мотоцикл и... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T09:56
2024-03-27T09:56
надежные люди
орловская область
донецкая народная республика
соледар
андрей клычков
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Представители Орловской епархии привезли десантникам в зону спецоперации под Соледар в ДНР автомобиль УАЗ "Патриот", эвакуационный медицинский мотоцикл и большой гуманитарный груз, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Посылка доставлена нашим десантникам, сражающимся под Соледаром… Бойцам передали автомобиль УАЗ "Патриот", эвакуационный медицинский мотоцикл, 15 плащей с защитой от тепловизора, тактические шлемы, бронежилеты, РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы) для автомобиля. Также привезли дизельные генераторы, бензопилы, футболки, кроссовки, головные уборы, рабочие перчатки", – говорится в сообщении. Гуманитарный груз доставили советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев вместе с отцом Василием и священнослужителем гарнизонного храма в честь Казанской иконы Божией Матери, иереем Максимом Ерескиным. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил митрополита Орловского и Болховского Тихона, всю Орловскую епархию и прихожан за большую помощь бойцам на передовой. Также глава региона выразил благодарность отцу Василию за регулярные выезды "за ленточку". "Приезд на фронт священнослужителей всегда воспринимается с большой радостью. Вера становится источником силы и мотивации, помогает находить в себе силы для продолжения борьбы, сохранять надежду и проявлять мужество в самых сложных ситуациях. Ведь только сильный духом и верой воин способен преодолеть любые препятствия и достичь победы. Ещё раз спасибо всем, кто помогает нашим защитникам! С нами Бог! За нами Правда! И мы обязательно победим!" – цитирует пресс-служба Клычкова.
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орловская область
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орловская область, донецкая народная республика, соледар, андрей клычков
Надежные люди, Орловская область, Донецкая Народная Республика, Соледар, Андрей Клычков
Орловская епархия доставила десантникам в зону спецоперации УАЗ "Патриот"

Орловская епархия доставила десантникам в зону СВО под Соледар УАЗ "Патриот"

© Фото : пресс-служба администрации Губернатора и Правительства Орловской области Автомобиль УАЗ "Патриот" и эвакуационный медицинский мотоцикл, которые Орловская епархия доставила десантникам в зону СВО
Автомобиль УАЗ Патриот и эвакуационный медицинский мотоцикл, которые Орловская епархия доставила десантникам в зону СВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : пресс-служба администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Автомобиль УАЗ "Патриот" и эвакуационный медицинский мотоцикл, которые Орловская епархия доставила десантникам в зону СВО
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Представители Орловской епархии привезли десантникам в зону спецоперации под Соледар в ДНР автомобиль УАЗ "Патриот", эвакуационный медицинский мотоцикл и большой гуманитарный груз, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Посылка доставлена нашим десантникам, сражающимся под Соледаром… Бойцам передали автомобиль УАЗ "Патриот", эвакуационный медицинский мотоцикл, 15 плащей с защитой от тепловизора, тактические шлемы, бронежилеты, РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы) для автомобиля. Также привезли дизельные генераторы, бензопилы, футболки, кроссовки, головные уборы, рабочие перчатки", – говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба администрации Губернатора и Правительства Орловской области Священнослужитель Орловской епархии передает гуманитарный груз десантникам в зону спецоперации под Соледаром
Священнослужитель Орловской епархии передает гуманитарный груз десантникам в зону спецоперации под Соледаром - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : пресс-служба администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Священнослужитель Орловской епархии передает гуманитарный груз десантникам в зону спецоперации под Соледаром
Гуманитарный груз доставили советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев вместе с отцом Василием и священнослужителем гарнизонного храма в честь Казанской иконы Божией Матери, иереем Максимом Ерескиным.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил митрополита Орловского и Болховского Тихона, всю Орловскую епархию и прихожан за большую помощь бойцам на передовой. Также глава региона выразил благодарность отцу Василию за регулярные выезды "за ленточку".
"Приезд на фронт священнослужителей всегда воспринимается с большой радостью. Вера становится источником силы и мотивации, помогает находить в себе силы для продолжения борьбы, сохранять надежду и проявлять мужество в самых сложных ситуациях. Ведь только сильный духом и верой воин способен преодолеть любые препятствия и достичь победы. Ещё раз спасибо всем, кто помогает нашим защитникам! С нами Бог! За нами Правда! И мы обязательно победим!" – цитирует пресс-служба Клычкова.
Орловские школьники изготавливают окопные свечи для отправки бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Орловские школьники изготовили окопные свечи для бойцов СВО
26 марта, 13:40
 
Надежные людиОрловская областьДонецкая Народная РеспубликаСоледарАндрей Клычков
 
 
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