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Московский зоопарк показал видео, как панда Катюша "преследует" сотрудника
Московский зоопарк показал видео, как панда Катюша "преследует" сотрудника - РИА Новости, 27.03.2024
Московский зоопарк показал видео, как панда Катюша "преследует" сотрудника
Панда Катюша из Московского зоопарка во время уборки павильона начала преследовать сотрудника, следует из видео в Telegram-канале директора столичного зоосада... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:50
2024-03-27T18:50
2024-03-27T18:59
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка во время уборки павильона начала преследовать сотрудника, следует из видео в Telegram-канале директора столичного зоосада Светланы Акуловой. "Так весело проходит уборка с Катюшей", - написала Акулова. На опубликованной видео видно, что панда бегает за уборщиком, преследует его даже на бревенчатой конструкции. Во время догонялок она даже успела упасть. Катюша также попыталась отобрать у сотрудника зоопарка швабру и немного ее погрызла. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей. Мэр Москвы Сергей Собянин 7 марта сообщил, что Катюша вышла в большой вольер, с 8 марта ее вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая". Там она понемногу знакомится с новым пространством. Отмечается, что посмотреть на панд в зоопарке можно большую часть времени его работы. Но если распорядок дня самца Жуи уже устоялся, его кормления проходят в 9.00, 14.00 и около 16.30-17.00, то график активности Катюши пока предсказать нельзя.
https://ria.ru/20240314/panda-1932967463.html
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Уборка с пандой Катюшей в Московском зоопарке
Уборка с пандой катюшей в Московском зоопарке
2024-03-27T18:50
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общество, россия, москва, светлана акулова, сергей собянин, московский зоопарк
Общество, Россия, Москва, Светлана Акулова, Сергей Собянин, Московский зоопарк
Московский зоопарк показал видео, как панда Катюша "преследует" сотрудника
Московский зоопарк показал видео, на котором панда Катюша "преследует" уборщика