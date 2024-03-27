https://ria.ru/20240327/panda-1936236897.html

Московский зоопарк показал видео, как панда Катюша "преследует" сотрудника

Московский зоопарк показал видео, как панда Катюша "преследует" сотрудника - РИА Новости, 27.03.2024

Московский зоопарк показал видео, как панда Катюша "преследует" сотрудника

Панда Катюша из Московского зоопарка во время уборки павильона начала преследовать сотрудника, следует из видео в Telegram-канале директора столичного зоосада... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:50

2024-03-27T18:50

2024-03-27T18:59

общество

россия

москва

светлана акулова

сергей собянин

московский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936239103_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_742c2b4b89744e907552953e718828be.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка во время уборки павильона начала преследовать сотрудника, следует из видео в Telegram-канале директора столичного зоосада Светланы Акуловой. "Так весело проходит уборка с Катюшей", - написала Акулова. На опубликованной видео видно, что панда бегает за уборщиком, преследует его даже на бревенчатой конструкции. Во время догонялок она даже успела упасть. Катюша также попыталась отобрать у сотрудника зоопарка швабру и немного ее погрызла. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей. Мэр Москвы Сергей Собянин 7 марта сообщил, что Катюша вышла в большой вольер, с 8 марта ее вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая". Там она понемногу знакомится с новым пространством. Отмечается, что посмотреть на панд в зоопарке можно большую часть времени его работы. Но если распорядок дня самца Жуи уже устоялся, его кормления проходят в 9.00, 14.00 и около 16.30-17.00, то график активности Катюши пока предсказать нельзя.

https://ria.ru/20240314/panda-1932967463.html

https://ria.ru/20240326/panda-1935943063.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уборка с пандой Катюшей в Московском зоопарке Уборка с пандой катюшей в Московском зоопарке 2024-03-27T18:50 true PT1M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, светлана акулова, сергей собянин, московский зоопарк