Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал Тверской области помощь в комплексной реставрации памятников - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:13 27.03.2024 (обновлено: 21:20 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/pamyatniki-1936253855.html
Путин пообещал Тверской области помощь в комплексной реставрации памятников
Путин пообещал Тверской области помощь в комплексной реставрации памятников - РИА Новости, 27.03.2024
Путин пообещал Тверской области помощь в комплексной реставрации памятников
Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Тверской области Игоря Руденю подготовить предложения по комплексной реставрации памятников культурного... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:13
2024-03-27T21:20
культура
россия
владимир путин
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936253133_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_20cf8c4a1fd714fa5f2e7e54f308ea5d.jpg
ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Тверской области Игоря Руденю подготовить предложения по комплексной реставрации памятников культурного значения с прилегающими к ним территориями, чтобы регион смог получить средства на такие цели по различным программам.В ходе встречи Путина с работниками культуры Тверской области Руденя озвучил идею применять комплексный подход при реставрации памятников культуры."Имеется в виду, чтобы регион выделял свои деньги и, может быть, какое-то небольшое федеральное софинансирование было, и решать это комплексно - и памятник, и примыкающие территории", - сказал Руденя, пояснив, что в таком случае проект реставрации будет разделен на несколько этапов, включая восстановление самого памятника, прилегающей территории и других элементов, например, уличных вывесок.Путин предложил губернатору подготовить предложения, чтобы регион смог получить средства на такие цели по различным программам."У нас же много программ существует: программа поддержки малых городов, программа благоустройства территорий. Вот вы подготовьте предложения, и мы по каждой из этих программ попробуем отработать, и вы соберете в комплексе", - ответил Путин.Губернатор также отметил, что при комплексной реставрации власти региона могут столкнуться с проблемой, так как жилые исторические объекты могут быть в частной собственности. Руденя попросил наделить регион правом вкладывать средства в реставрацию таких объектов после того, как специальная комиссия даст разрешение."Если вы видите какие-то ограничения… Хорошо, давайте снимем, никаких проблем, проработаем", - ответил Путин.
https://ria.ru/20240327/kultura-1936254221.html
https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936253133_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_4151f0d51baa9afa1c139594d70b2515.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, культура
Культура, Россия, Владимир Путин, Культура
Путин пообещал Тверской области помощь в комплексной реставрации памятников

Путин попросил у тверского губернатора предложения по реставрации памятников

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе Гостиница Пожарских в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Читать ria.ru в
ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Тверской области Игоря Руденю подготовить предложения по комплексной реставрации памятников культурного значения с прилегающими к ним территориями, чтобы регион смог получить средства на такие цели по различным программам.
В ходе встречи Путина с работниками культуры Тверской области Руденя озвучил идею применять комплексный подход при реставрации памятников культуры.
Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе Гостиница Пожарских в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Путин рассказал об истинном патриотизме и сохранении культуры
Вчера, 20:16
"Имеется в виду, чтобы регион выделял свои деньги и, может быть, какое-то небольшое федеральное софинансирование было, и решать это комплексно - и памятник, и примыкающие территории", - сказал Руденя, пояснив, что в таком случае проект реставрации будет разделен на несколько этапов, включая восстановление самого памятника, прилегающей территории и других элементов, например, уличных вывесок.
Путин предложил губернатору подготовить предложения, чтобы регион смог получить средства на такие цели по различным программам.
"У нас же много программ существует: программа поддержки малых городов, программа благоустройства территорий. Вот вы подготовьте предложения, и мы по каждой из этих программ попробуем отработать, и вы соберете в комплексе", - ответил Путин.
Губернатор также отметил, что при комплексной реставрации власти региона могут столкнуться с проблемой, так как жилые исторические объекты могут быть в частной собственности. Руденя попросил наделить регион правом вкладывать средства в реставрацию таких объектов после того, как специальная комиссия даст разрешение.
"Если вы видите какие-то ограничения… Хорошо, давайте снимем, никаких проблем, проработаем", - ответил Путин.
Вид на оркестровую яму и зрительный зал Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
День работника культуры в России
25 марта, 02:03
 
КультураРоссияВладимир ПутинКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала