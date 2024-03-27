https://ria.ru/20240327/pamyatniki-1936253855.html
Путин пообещал Тверской области помощь в комплексной реставрации памятников
Путин пообещал Тверской области помощь в комплексной реставрации памятников - РИА Новости, 27.03.2024
Путин пообещал Тверской области помощь в комплексной реставрации памятников
Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Тверской области Игоря Руденю подготовить предложения по комплексной реставрации памятников культурного... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:13
2024-03-27T20:13
2024-03-27T21:20
культура
россия
владимир путин
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Тверской области Игоря Руденю подготовить предложения по комплексной реставрации памятников культурного значения с прилегающими к ним территориями, чтобы регион смог получить средства на такие цели по различным программам.В ходе встречи Путина с работниками культуры Тверской области Руденя озвучил идею применять комплексный подход при реставрации памятников культуры."Имеется в виду, чтобы регион выделял свои деньги и, может быть, какое-то небольшое федеральное софинансирование было, и решать это комплексно - и памятник, и примыкающие территории", - сказал Руденя, пояснив, что в таком случае проект реставрации будет разделен на несколько этапов, включая восстановление самого памятника, прилегающей территории и других элементов, например, уличных вывесок.Путин предложил губернатору подготовить предложения, чтобы регион смог получить средства на такие цели по различным программам."У нас же много программ существует: программа поддержки малых городов, программа благоустройства территорий. Вот вы подготовьте предложения, и мы по каждой из этих программ попробуем отработать, и вы соберете в комплексе", - ответил Путин.Губернатор также отметил, что при комплексной реставрации власти региона могут столкнуться с проблемой, так как жилые исторические объекты могут быть в частной собственности. Руденя попросил наделить регион правом вкладывать средства в реставрацию таких объектов после того, как специальная комиссия даст разрешение."Если вы видите какие-то ограничения… Хорошо, давайте снимем, никаких проблем, проработаем", - ответил Путин.
https://ria.ru/20240327/kultura-1936254221.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, владимир путин, культура
Культура, Россия, Владимир Путин, Культура
Путин пообещал Тверской области помощь в комплексной реставрации памятников
Путин попросил у тверского губернатора предложения по реставрации памятников
ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Тверской области Игоря Руденю подготовить предложения по комплексной реставрации памятников культурного значения с прилегающими к ним территориями, чтобы регион смог получить средства на такие цели по различным программам.
В ходе встречи Путина с работниками культуры Тверской области Руденя озвучил идею применять комплексный подход при реставрации памятников культуры.
"Имеется в виду, чтобы регион выделял свои деньги и, может быть, какое-то небольшое федеральное софинансирование было, и решать это комплексно - и памятник, и примыкающие территории", - сказал Руденя, пояснив, что в таком случае проект реставрации будет разделен на несколько этапов, включая восстановление самого памятника, прилегающей территории и других элементов, например, уличных вывесок.
Путин предложил губернатору подготовить предложения, чтобы регион смог получить средства на такие цели по различным программам.
"У нас же много программ существует: программа поддержки малых городов, программа благоустройства территорий. Вот вы подготовьте предложения, и мы по каждой из этих программ попробуем отработать, и вы соберете в комплексе", - ответил Путин.
Губернатор также отметил, что при комплексной реставрации власти региона могут столкнуться с проблемой, так как жилые исторические объекты могут быть в частной собственности. Руденя попросил наделить регион правом вкладывать средства в реставрацию таких объектов после того, как специальная комиссия даст разрешение.
"Если вы видите какие-то ограничения… Хорошо, давайте снимем, никаких проблем, проработаем", - ответил Путин.