https://ria.ru/20240327/pamyatniki-1936253855.html

Путин пообещал Тверской области помощь в комплексной реставрации памятников

Путин пообещал Тверской области помощь в комплексной реставрации памятников - РИА Новости, 27.03.2024

Путин пообещал Тверской области помощь в комплексной реставрации памятников

Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Тверской области Игоря Руденю подготовить предложения по комплексной реставрации памятников культурного... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T20:13

2024-03-27T20:13

2024-03-27T21:20

культура

россия

владимир путин

культура

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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Тверской области Игоря Руденю подготовить предложения по комплексной реставрации памятников культурного значения с прилегающими к ним территориями, чтобы регион смог получить средства на такие цели по различным программам.В ходе встречи Путина с работниками культуры Тверской области Руденя озвучил идею применять комплексный подход при реставрации памятников культуры."Имеется в виду, чтобы регион выделял свои деньги и, может быть, какое-то небольшое федеральное софинансирование было, и решать это комплексно - и памятник, и примыкающие территории", - сказал Руденя, пояснив, что в таком случае проект реставрации будет разделен на несколько этапов, включая восстановление самого памятника, прилегающей территории и других элементов, например, уличных вывесок.Путин предложил губернатору подготовить предложения, чтобы регион смог получить средства на такие цели по различным программам."У нас же много программ существует: программа поддержки малых городов, программа благоустройства территорий. Вот вы подготовьте предложения, и мы по каждой из этих программ попробуем отработать, и вы соберете в комплексе", - ответил Путин.Губернатор также отметил, что при комплексной реставрации власти региона могут столкнуться с проблемой, так как жилые исторические объекты могут быть в частной собственности. Руденя попросил наделить регион правом вкладывать средства в реставрацию таких объектов после того, как специальная комиссия даст разрешение."Если вы видите какие-то ограничения… Хорошо, давайте снимем, никаких проблем, проработаем", - ответил Путин.

https://ria.ru/20240327/kultura-1936254221.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, культура