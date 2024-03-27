https://ria.ru/20240327/oruzhie-1936194250.html

Швейцария не будет подписывать договор о запрещении ядерного оружия

Швейцария не будет подписывать договор о запрещении ядерного оружия - РИА Новости, 27.03.2024

Швейцария не будет подписывать договор о запрещении ядерного оружия

Власти Швейцарии отказываются подписывать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) из-за конфликта на Украине и того факта, что государства, обладающие... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:58

2024-03-27T15:58

2024-03-27T15:59

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ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. Власти Швейцарии отказываются подписывать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) из-за конфликта на Украине и того факта, что государства, обладающие ядерным оружием, не присоединились к нему, говорится в опубликованном заявлении на сайте МИД страны. "На своем заседании 27 марта 2024 года Федеральный совет заслушал отчет рабочей группы и утвердил отчет, подготовленный в ответ на постулат (от депутатов - ред.) 22.3800. На основании этих двух отчетов он пришел к выводу, что в настоящее время нет необходимости менять свою позицию и что в настоящее время Швейцария не будет присоединяться к ДЗЯО. Федеральный совет убежден, что присоединение не отвечает интересам Швейцарии в нынешнем международном контексте, характеризующемся возвращением на передний план вопросов политики безопасности в результате новой войны в Европе", - сказано в документе. Договор о запрещении ядерного оружия приняли в июле 2017 года. Тогда его поддержали 122 государства. Одна страна - Нидерланды - проголосовала против и одна - Сингапур - воздержалась. Многие государства, в том числе Россия и США, не принимали участия в работе той конференции. Они заявили, что нет необходимости принимать новый документ при существовании Договора о нераспространении ядерного оружия. В настоящее время договор о запрещении ядерного оружия подписали 93 страны, 70 из них ратифицировали. Документ вступил в силу 22 января 2021 года. Швейцарские власти также считают, что авторитет ДЗЯО низок, поскольку западные страны и страны, обладающие ядерным оружием, не подписали его. В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО. В российском МИД считают "ошибкой выработку и продвижение Договора о запрещении ядерного оружия". В ведомстве отмечают, что "договор, разработанный без участия и без учета мнения стран, обладающих ядерными вооружениями, неспособен внести какой-либо вклад в процесс ограничения и сокращения ядерного оружия". Согласно позиции МИД РФ, "реальный прогресс на пути ядерного разоружения можно обеспечить только на основе консенсусных решений, в условиях укрепления международной безопасности и стабильности, повышая безопасность всех без исключения государств". Третьего января 2022 года лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. В заявлении указано, что страны "ядерной пятерки" считают своей ответственностью снижение стратегических рисков. Кроме того, ядерные державы подтвердили важность соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений по нераспространению, разоружению и контролю, включая Договор о нераспространении ядерного оружия. Лидеры пяти ядерных держав подчеркнули стремление работать со всеми странами для построения в конечном итоге мира, свободного от ядерного оружия. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четыре на своей территории в 2024 году, все с участием стран НАТО.

https://ria.ru/20240326/oruzhie-1935830635.html

https://ria.ru/20240318/ukraina-1934049296.html

https://ria.ru/20240313/oruzhie-1932680091.html

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