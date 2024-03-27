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Командира штурмовой роты наградили вторым орденом Мужества - РИА Новости, 27.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 27.03.2024 (обновлено: 10:00 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/orden_muzhestva-1936071580.html
Командира штурмовой роты наградили вторым орденом Мужества
Командира штурмовой роты наградили вторым орденом Мужества - РИА Новости, 27.03.2024
Командира штурмовой роты наградили вторым орденом Мужества
Командир штурмовой роты с позывным "Алтай" получил второй орден Мужества за взятие опорного пункта в ходе специальной военной операции. По словам военного,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T05:16
2024-03-27T10:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 26 мар - РИА Новости. Командир штурмовой роты с позывным "Алтай" получил второй орден Мужества за взятие опорного пункта в ходе специальной военной операции. По словам военного, первую награду ему вручили за уничтожение диверсионной группы, не понеся потерь в ходе летнего контрнаступления ВСУ. "В первом случае награда была больше не моя, а всего подразделения. В период контрнаступления противника я со своим подразделением попал в засаду, и, находясь в сложной ситуации, мы смогли уничтожить группу противника и вышли оттуда без потерь. Второй орден Мужества я получил за штурм опорника, мы провели мощную артиллерийскую подготовку после чего зашли и забрали позиции противника, взяли пленных и передали опорный пункт нашей группе закрепа. В ходе штурма у меня был ранен подчиненный. Организовав эвакуацию, мы успешно оттуда вышли", - рассказал он. "Алтай" рассказал, что на военной службе находится "всю жизнь" - в 12 лет он поступил в Алтайскую кадетскую школу-интернат, затем на срочную службу, после в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. "Мама переживает, но понимает, что выбор сделан уже давно - я тот человек, который должен защищать свою Родину", - добавил он.
https://ria.ru/20240226/nagrazhdenie-1929462465.html
https://ria.ru/20240225/avdeevka-1929335352.html
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Командира штурмовой роты наградили вторым орденом Мужества

Командир штурмовой роты с позывным "Алтай" получил второй орден Мужества

© Минобороны России/TelegramКомандир штурмовой роты с позывным "Алтай"
Командир штурмовой роты с позывным Алтай
© Минобороны России/Telegram
Командир штурмовой роты с позывным "Алтай"
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 26 мар - РИА Новости. Командир штурмовой роты с позывным "Алтай" получил второй орден Мужества за взятие опорного пункта в ходе специальной военной операции. По словам военного, первую награду ему вручили за уничтожение диверсионной группы, не понеся потерь в ходе летнего контрнаступления ВСУ.
"В первом случае награда была больше не моя, а всего подразделения. В период контрнаступления противника я со своим подразделением попал в засаду, и, находясь в сложной ситуации, мы смогли уничтожить группу противника и вышли оттуда без потерь. Второй орден Мужества я получил за штурм опорника, мы провели мощную артиллерийскую подготовку после чего зашли и забрали позиции противника, взяли пленных и передали опорный пункт нашей группе закрепа. В ходе штурма у меня был ранен подчиненный. Организовав эвакуацию, мы успешно оттуда вышли", - рассказал он.
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"Алтай" рассказал, что на военной службе находится "всю жизнь" - в 12 лет он поступил в Алтайскую кадетскую школу-интернат, затем на срочную службу, после в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище.
"Мама переживает, но понимает, что выбор сделан уже давно - я тот человек, который должен защищать свою Родину", - добавил он.
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