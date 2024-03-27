https://ria.ru/20240327/opasnost-1936264357.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 27.03.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщила городская администрация в телеграм-канале. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T21:12

2024-03-27T21:12

2024-03-27T21:14

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщила городская администрация в телеграм-канале.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 20.24 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 25 минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.

https://ria.ru/20240327/dron-1936214805.html

белгород

белгородский район

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Наталья Макарова

происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков