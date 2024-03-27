https://ria.ru/20240327/opasnost-1936264357.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 27.03.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщила городская администрация в телеграм-канале. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T21:12
2024-03-27T21:12
2024-03-27T21:14
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщила городская администрация в телеграм-канале.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 20.24 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 25 минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
https://ria.ru/20240327/dron-1936214805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили через 25 минут