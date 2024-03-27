https://ria.ru/20240327/opasnost-1936226950.html

В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 27.03.2024

В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА, работают силы ПВО, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:07

2024-03-27T18:07

2024-03-27T18:17

ростовская область

специальная военная операция на украине

василий голубев

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА, работают силы ПВО, сообщил губернатор региона Василий Голубев."В Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Работают силы ПВО. Прошу быть бдительными и осторожными", - написал он в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936225195.html

ростовская область

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ростовская область, василий голубев