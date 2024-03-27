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В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 27.03.2024
В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА, работают силы ПВО, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:07
2024-03-27T18:07
2024-03-27T18:17
ростовская область
специальная военная операция на украине
василий голубев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА, работают силы ПВО, сообщил губернатор региона Василий Голубев."В Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Работают силы ПВО. Прошу быть бдительными и осторожными", - написал он в своём Telegram-канале.
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ростовская область, василий голубев
Ростовская область, Специальная военная операция на Украине, Василий Голубев
В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА, работают силы ПВО