https://ria.ru/20240327/onlayn-sdelki-1936035172.html

Ефимов: Москва заключила около 10 тысяч онлайн-сделок с недвижимостью

Ефимов: Москва заключила около 10 тысяч онлайн-сделок с недвижимостью - РИА Новости, 27.03.2024

Ефимов: Москва заключила около 10 тысяч онлайн-сделок с недвижимостью

Власти Москвы с 2020 года заключили по результатам торгов по продаже и аренде недвижимости порядка 9,9 тысячи договоров в электронном виде, заявил заместитель... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:19

2024-03-27T14:19

2024-03-27T14:19

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Власти Москвы с 2020 года заключили по результатам торгов по продаже и аренде недвижимости порядка 9,9 тысячи договоров в электронном виде, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В столице с 2014 года проводятся электронные торги, однако до 2020 года все документы по итогам их проведения оформлялись в бумажном виде. С начала 2020 года город начал заключать онлайн-сделки по продаже объектов нежилого фонда, в 2021-м – по аренде помещений и земельных участков для строительства коммерческих объектов, а с 2023-го – по аренде участков для возведения частных домов", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что в Москве на сегодняшний день в электронном виде уже оформлено порядка 9,9 тыс. договоров с физлицами и представителями бизнеса.Отмечается, что до этого подготовка и подписание документов с дальнейшей регистрацией права собственности состояли из одиннадцати шагов. Процедура проводилась только в бумажном виде. Ранее покупатели должны были самостоятельно приходить в инстанции, подавать, подписывать и получать все необходимые документы. На сегодняшний день, чтобы подписать договора купли-продажи или договор аренды, акт приема-передачи объекта нужно сделать несколько кликов в личном кабинете на столичном Инвестпортале. При этом регистрацию прав в Росреестре осуществляет столичный департамент городского имущества.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в прошлом году по итогам проведенных торгов в электронном виде заключили свыше 3,7 тыс. договоров аренды и купли-продажи нежилых помещений, отдельно стоящих зданий, а также машино-мест и участков земли. Данная цифра свыше чем в 4 раза больше, чем показатель 2020 года, тогда было оформлено подобным способом 918 документов. Он добавил, что в текущем году уже заключено порядка 500 договоров.Ознакомиться со сведениями выставленной на продажу московской собственности можно в разделе "Имущество от города" Инвестпортала столицы. В нем представлены подробные описания объектов, можно виртуально осмотреть помещение или здание, а также оценить его расположение. При этом сервисы и возможности Инвестпортала постоянно обновляются. Кроме того, в 2024 году появился аналитический раздел, благодаря которому можно оценить инвестпривлекательность лота, а также получить всю информацию о нем. Она представлена в наглядной графической форме.На портале также можно воспользоваться инвестиционной картой. На ней можно ознакомиться с актуальными лотами на столичных торгах, там также размещена информация о площадках под создание и развитие производств в городе. Интернет-пользователи смогут оценить привлекательность локации по различным критериям, узнать больше о предлагаемой Москвой недвижимости и выбрать подходящий под свои потребности и цели объект. На сегодняшний день на инвестиционной карте есть сведения по 2,3 тыс. объектов столичной собственности, которые выставлены на торги. Также там можно получить информацию по 192 инвестплощадкам, которые могут быть использованы для локализации производств на территории мегаполиса.Развитие электронных сервисов для представителей предпринимательства соответствует задачам нацпроекта "Цифровая экономика".Ранее Ефимов сообщал, что в столице торги по продаже и аренде земельных участков для индивидуального жилищного строительства с марта 2023 года стали проводиться в онлайн-формате, за этот период жители приобрели 85 объектов.

https://ria.ru/20240220/torgi-1928329846.html

https://ria.ru/20240322/kompleks-1934777096.html

москва

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Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва