https://ria.ru/20240327/obstrely-1936113952.html

ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке - РИА Новости, 27.03.2024

ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Никитовский район Горловки, выпустив с начала суток 15 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:29

2024-03-27T11:29

2024-03-27T11:29

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

донецк

горловка

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ДОНЕЦК, 27 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Никитовский район Горловки, выпустив с начала суток 15 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:05 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 08:25 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что с 10.30 до 10.50 было выпущено еще девять снарядов такого же калибра по этим городам. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240327/spetsnaz-1935892301.html

https://ria.ru/20240323/spetsoperatsiya-1935279683.html

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горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, вооруженные силы украины, донецк, горловка