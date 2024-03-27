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При украинском обстреле Горловки погибла мирная жительница
При украинском обстреле Горловки погибла мирная жительница - РИА Новости, 27.03.2024
При украинском обстреле Горловки погибла мирная жительница
Украинские войска нанесли удар по Горловке, погиб один человек, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:15
2024-03-27T19:15
2024-03-27T19:29
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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Горловке, погиб один человек, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов погибла мирная горловчанка. В момент обстрела женщина находилась в собственной квартире, расположенной в доме по проспекту Победы. Светлая память невинно убиенной", — говорится в публикации в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ с 18:00 по 18:40 выпустили по Никитовскому району Горловки девять снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936225195.html
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При украинском обстреле Горловки погибла мирная жительница
В Горловке мирная жительница погибла при обстреле со стороны украинских войск