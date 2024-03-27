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При украинском обстреле Горловки погибла мирная жительница - РИА Новости, 27.03.2024
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19:15 27.03.2024 (обновлено: 19:29 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/obstrel-1936242066.html
При украинском обстреле Горловки погибла мирная жительница
При украинском обстреле Горловки погибла мирная жительница - РИА Новости, 27.03.2024
При украинском обстреле Горловки погибла мирная жительница
Украинские войска нанесли удар по Горловке, погиб один человек, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:15
2024-03-27T19:29
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
иван приходько
сцкк
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Горловке, погиб один человек, сообщил мэр города Иван Приходько. &quot;В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов погибла мирная горловчанка. В момент обстрела женщина находилась в собственной квартире, расположенной в доме по проспекту Победы. Светлая память невинно убиенной&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ с 18:00 по 18:40 выпустили по Никитовскому району Горловки девять снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936225195.html
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горловка
донецк
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в мире, горловка, донецк, иван приходько, сцкк, донецкая народная республика, стирол, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Стирол, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Горловки погибла мирная жительница

В Горловке мирная жительница погибла при обстреле со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкАвтомобиль противопожарной службы МЧС России у жилого дома, поврежденного в результате обстрела Горловки
Автомобиль противопожарной службы МЧС России у жилого дома, поврежденного в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Автомобиль противопожарной службы МЧС России у жилого дома, поврежденного в результате обстрела Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Горловке, погиб один человек, сообщил мэр города Иван Приходько.
«

"В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов погибла мирная горловчанка. В момент обстрела женщина находилась в собственной квартире, расположенной в доме по проспекту Победы. Светлая память невинно убиенной", — говорится в публикации в Telegram-канале.

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По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ с 18:00 по 18:40 выпустили по Никитовскому району Горловки девять снарядов калибра 155 миллиметров.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 с такими снарядами, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также Киеву передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие боеприпасы этого калибра.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкИван ПриходькоСЦККДонецкая Народная РеспубликаСтиролВооруженные силы Украины
 
 
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