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При украинском обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 27.03.2024 (обновлено: 16:53 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/obstrel-1936208928.html
При украинском обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадал мирный житель
При украинском обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.03.2024
При украинском обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения при обстреле украинскими войсками Пантелеймоновки в ДНР, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:50
2024-03-27T16:53
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
украина
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения при обстреле украинскими войсками Пантелеймоновки в ДНР, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "В результате обстрела (предварительно атака беспилотника) населенного пункта Пантелеймоновка (Ясиноватский муниципальный округ) ранение получил мужчина 1974 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 13.40 выпустили две ракеты из РСЗО по Пантелеймоновке. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20240323/pvo-1935389372.html
https://ria.ru/20240326/lisichansk-1935882165.html
донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Украина, Специальная военная операция на Украине
При украинском обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадал мирный житель

Мэр Ясиноватой: при обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения при обстреле украинскими войсками Пантелеймоновки в ДНР, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.
"В результате обстрела (предварительно атака беспилотника) населенного пункта Пантелеймоновка (Ясиноватский муниципальный округ) ранение получил мужчина 1974 года рождения", - говорится в сообщении мэра.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Украинские войска обстреляли Белгород, есть пострадавшие
23 марта, 23:48
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 13.40 выпустили две ракеты из РСЗО по Пантелеймоновке.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
Последствия обстрела Лисичанска в ЛНР. 26 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Украинские войска обстреляли Лисичанск
26 марта, 12:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяУкраина
 
 
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