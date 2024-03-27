https://ria.ru/20240327/obstrel-1936208928.html

При украинском обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадал мирный житель

При украинском обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.03.2024

При украинском обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения при обстреле украинскими войсками Пантелеймоновки в ДНР, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:50

2024-03-27T16:50

2024-03-27T16:53

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения при обстреле украинскими войсками Пантелеймоновки в ДНР, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "В результате обстрела (предварительно атака беспилотника) населенного пункта Пантелеймоновка (Ясиноватский муниципальный округ) ранение получил мужчина 1974 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 13.40 выпустили две ракеты из РСЗО по Пантелеймоновке. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20240323/pvo-1935389372.html

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донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, украина