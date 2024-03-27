https://ria.ru/20240327/obstrel-1936060290.html
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.03.2024
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 108 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T00:44
2024-03-27T00:44
2024-03-27T00:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925341653_0:247:2760:1800_1920x0_80_0_0_7e5d7d2b260e80a6df914de78b64f1a3.jpg
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 108 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Десять обстрелов - на донецком направлении. Двадцать шесть обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 108 различных боеприпасов.
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925341653_16:0:2745:2047_1920x0_80_0_0_5f0b3853706a35a7f5814dc034562ba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, В мире
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 108 боеприпасов