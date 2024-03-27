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Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.03.2024

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 108 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T00:44

2024-03-27T00:44

2024-03-27T00:44

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 108 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Десять обстрелов - на донецком направлении. Двадцать шесть обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 108 различных боеприпасов.

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, сцкк, украина, в мире