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Российский мобильный оператор импортозаместил транспортное оборудование - РИА Новости, 27.03.2024
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12:38 27.03.2024
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Российский мобильный оператор импортозаместил транспортное оборудование
Российский мобильный оператор импортозаместил транспортное оборудование - РИА Новости, 27.03.2024
Российский мобильный оператор импортозаместил транспортное оборудование
"МегаФон" завершил тестирование и в качестве пилотного проекта внедрил на своей сети транспортное оборудование от российского производителя, сообщает... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:38
2024-03-27T12:38
москва
мегафон
технологии
россия
импортозамещение
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. "МегаФон" завершил тестирование и в качестве пилотного проекта внедрил на своей сети транспортное оборудование от российского производителя, сообщает пресс-служба мобильного оператора. Новые маршрутизаторы способны увеличить пропускную способность транспортной сети до 100 Гбит⁄с, что важно в ситуации увеличивающегося объема передаваемого интернет-трафика и позволит решить задачу по импортозамещению. Перед внедрением на сети оборудование прошло все необходимые тесты. В ходе лабораторных испытаний отечественные маршрутизаторы проверялись на производительность, поддержку протоколов передачи данных, соответствие классу синхронизации. Вторым этапом стало развертывание пилотных зон на коммерческой сети. Маршрутизаторы были установлены на нескольких десятках базовых станций в Москве, Татарстане и Свердловской области. В дальнейшем новое оборудование будет внедрено и в других регионах России, добавили в пресс-службе оператора. "Мы уже не первый год тестируем различные типы сетевого оборудования российского производства, благодаря чему мы значительно расширяем пул наших поставщиков. &lt;…&gt;", — отметил директор по развитию транспортной сети "МегаФон" Андрей Криштофович, слова которого приводятся в сообщении.
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москва, мегафон, технологии, россия, импортозамещение
Москва, Мегафон, Технологии, Россия, Импортозамещение

Российский мобильный оператор импортозаместил транспортное оборудование

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушка со смартфоном в офисе компании "Мегафон" в Москве
Девушка со смартфоном в офисе компании Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. "МегаФон" завершил тестирование и в качестве пилотного проекта внедрил на своей сети транспортное оборудование от российского производителя, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Новые маршрутизаторы способны увеличить пропускную способность транспортной сети до 100 Гбит⁄с, что важно в ситуации увеличивающегося объема передаваемого интернет-трафика и позволит решить задачу по импортозамещению.
Перед внедрением на сети оборудование прошло все необходимые тесты. В ходе лабораторных испытаний отечественные маршрутизаторы проверялись на производительность, поддержку протоколов передачи данных, соответствие классу синхронизации.
Вторым этапом стало развертывание пилотных зон на коммерческой сети. Маршрутизаторы были установлены на нескольких десятках базовых станций в Москве, Татарстане и Свердловской области. В дальнейшем новое оборудование будет внедрено и в других регионах России, добавили в пресс-службе оператора.
"Мы уже не первый год тестируем различные типы сетевого оборудования российского производства, благодаря чему мы значительно расширяем пул наших поставщиков. <…>", — отметил директор по развитию транспортной сети "МегаФон" Андрей Криштофович, слова которого приводятся в сообщении.
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