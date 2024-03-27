https://ria.ru/20240327/oborudovanie-1936135522.html

Российский мобильный оператор импортозаместил транспортное оборудование

Российский мобильный оператор импортозаместил транспортное оборудование - РИА Новости, 27.03.2024

Российский мобильный оператор импортозаместил транспортное оборудование

"МегаФон" завершил тестирование и в качестве пилотного проекта внедрил на своей сети транспортное оборудование от российского производителя, сообщает... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:38

2024-03-27T12:38

2024-03-27T12:38

москва

мегафон

технологии

россия

импортозамещение

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. "МегаФон" завершил тестирование и в качестве пилотного проекта внедрил на своей сети транспортное оборудование от российского производителя, сообщает пресс-служба мобильного оператора. Новые маршрутизаторы способны увеличить пропускную способность транспортной сети до 100 Гбит⁄с, что важно в ситуации увеличивающегося объема передаваемого интернет-трафика и позволит решить задачу по импортозамещению. Перед внедрением на сети оборудование прошло все необходимые тесты. В ходе лабораторных испытаний отечественные маршрутизаторы проверялись на производительность, поддержку протоколов передачи данных, соответствие классу синхронизации. Вторым этапом стало развертывание пилотных зон на коммерческой сети. Маршрутизаторы были установлены на нескольких десятках базовых станций в Москве, Татарстане и Свердловской области. В дальнейшем новое оборудование будет внедрено и в других регионах России, добавили в пресс-службе оператора. "Мы уже не первый год тестируем различные типы сетевого оборудования российского производства, благодаря чему мы значительно расширяем пул наших поставщиков. <…>", — отметил директор по развитию транспортной сети "МегаФон" Андрей Криштофович, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240318/megafon-1934090665.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мегафон, технологии, россия, импортозамещение