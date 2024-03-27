https://ria.ru/20240327/netanyakhu-1936216959.html

ХАМАС не стоит полагаться на мировое давление на Израиль, заявил Нетаньяху

ХАМАС не стоит полагаться на мировое давление на Израиль, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 27.03.2024

ХАМАС не стоит полагаться на мировое давление на Израиль, заявил Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что его недавнее решение не направлять делегацию в Вашингтон вследствие принятой в СБ ООН резолюции о... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:30

2024-03-27T17:30

2024-03-27T17:30

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что его недавнее решение не направлять делегацию в Вашингтон вследствие принятой в СБ ООН резолюции о прекращении огня в секторе Газа было сигналом палестинскому движению ХАМАС о том, что международное давление на Израиль в вопросе боевых действий не сработает. "Я расценил решение США в Совете Безопасности как очень плохой шаг. Хуже всего в нём то, что оно подвигло ХАМАС занять жесткую позицию и поверить, что международное давление не позволит Израилю освободить похищенных и уничтожить ХАМАС. Принятое вследствие этого мной решение не отправлять делегацию в Вашингтон было посланием ХАМАС, чтобы не полагался на это давление. Это не сработает", - заявил премьер на встрече с американским сенатором-республиканцем Риком Скоттом. В понедельник СБ ООН впервые с 7 октября 2023 года принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию. Четырнадцать стран голосовали за, США воздержались. Постпред США в ходе своего выступления обронила фразу, что резолюция не является обязывающей. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выразив сожаление, что его американская коллега не читала Устава организации, заявил журналистам, что все резолюции Совета безопасности ООН обязательны к исполнению. Текст резолюции не увязывает прекращение огня с освобождением похищенных, что является камнем преткновения для Израиля. Канцелярия Нетаньяху уже заявила, что США отошли от своей последовательной позиции по войне в секторе Газа, добавив, что это наносит ущерб военным усилиям Израиля и перспективам вернуть заложников. В канцелярии добавили, что в свете изменения позиции США Нетаньяху принял решение не направлять в Вашингтон высокопоставленную делегацию, которая должна была обсудить планируемую операцию в Рафахе на юге сектора Газа по ликвидации оставшихся батальонов палестинского радикального движения ХАМАС. Также глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа, пока все заложники не будут освобождены. В свою очередь, власти Палестины поприветствовали принятие резолюции Совбеза ООН. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240327/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240325/iran-1935781025.html

https://ria.ru/20240309/izrail-1932016666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, василий небензя, исраэль кац, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году