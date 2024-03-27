https://ria.ru/20240327/navoz-1936085587.html

Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона

Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона - РИА Новости, 27.03.2024

Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона

Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона Ллойда Остина в США, сообщает газета Politico. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T08:54

2024-03-27T08:54

2024-03-27T08:54

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона Ллойда Остина в США, сообщает газета Politico. Ранее телеканал Fox News сообщал, что неизвестный мужчина подбросил навоз к дому, принадлежащему советнику президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану, что спровоцировало вмешательство полиции. "Мы узнали, что пропалестинские протестующие также выбросили навоз возле дома министра обороны Остина", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в сети есть видеозаписи, на которых протестующие напротив дома главы Пентагона стоят с дымовыми шашками и скандируют: "Остин, Остин, проснись и пой, оккупация - это преступление!" Представитель ведомства подтвердил, что вблизи дома Остина прошел "небольшой протест", но не поделился подробностями.

https://ria.ru/20240324/ostin-1935402319.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, ллойд остин, министерство обороны сша