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Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона
Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона - РИА Новости, 27.03.2024
Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона
Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона Ллойда Остина в США, сообщает газета Politico. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T08:54
2024-03-27T08:54
2024-03-27T08:54
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона Ллойда Остина в США, сообщает газета Politico. Ранее телеканал Fox News сообщал, что неизвестный мужчина подбросил навоз к дому, принадлежащему советнику президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану, что спровоцировало вмешательство полиции. "Мы узнали, что пропалестинские протестующие также выбросили навоз возле дома министра обороны Остина", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в сети есть видеозаписи, на которых протестующие напротив дома главы Пентагона стоят с дымовыми шашками и скандируют: "Остин, Остин, проснись и пой, оккупация - это преступление!" Представитель ведомства подтвердил, что вблизи дома Остина прошел "небольшой протест", но не поделился подробностями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона
Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона Остина