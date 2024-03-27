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Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона - РИА Новости, 27.03.2024
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08:54 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/navoz-1936085587.html
Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона
Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона - РИА Новости, 27.03.2024
Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона
Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона Ллойда Остина в США, сообщает газета Politico. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T08:54
2024-03-27T08:54
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона Ллойда Остина в США, сообщает газета Politico. Ранее телеканал Fox News сообщал, что неизвестный мужчина подбросил навоз к дому, принадлежащему советнику президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану, что спровоцировало вмешательство полиции. "Мы узнали, что пропалестинские протестующие также выбросили навоз возле дома министра обороны Остина", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в сети есть видеозаписи, на которых протестующие напротив дома главы Пентагона стоят с дымовыми шашками и скандируют: "Остин, Остин, проснись и пой, оккупация - это преступление!" Представитель ведомства подтвердил, что вблизи дома Остина прошел "небольшой протест", но не поделился подробностями.
https://ria.ru/20240324/ostin-1935402319.html
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в мире, сша, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона

Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона Остина

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона Ллойда Остина в США, сообщает газета Politico.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что неизвестный мужчина подбросил навоз к дому, принадлежащему советнику президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану, что спровоцировало вмешательство полиции.
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"Мы узнали, что пропалестинские протестующие также выбросили навоз возле дома министра обороны Остина", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что в сети есть видеозаписи, на которых протестующие напротив дома главы Пентагона стоят с дымовыми шашками и скандируют: "Остин, Остин, проснись и пой, оккупация - это преступление!"
Представитель ведомства подтвердил, что вблизи дома Остина прошел "небольшой протест", но не поделился подробностями.
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В миреСШАЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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