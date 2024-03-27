https://ria.ru/20240327/namibiya-1936179368.html

Россия и Намибия договорились о сотрудничестве в здравоохранении

Россия и Намибия договорились о сотрудничестве в здравоохранении - РИА Новости, 27.03.2024

Россия и Намибия договорились о сотрудничестве в здравоохранении

Министерство здравоохранения РФ и министерство здравоохранения и социальных служб Намибии подписали меморандум о взаимопонимании в сфере здравоохранения,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:20

2024-03-27T15:20

2024-03-27T15:20

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намибия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ и министерство здравоохранения и социальных служб Намибии подписали меморандум о взаимопонимании в сфере здравоохранения, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы готовы подписать меморандум, и он станет первым документом, определяющим российско-намибийское сотрудничество в сфере здравоохранения",- сказал Мурашко перед церемонией подписания документа. Подписанный меморандум предполагает сотрудничество, в том числе в вопросах организации и управления государственной системой здравоохранения, подготовки специалистов, профилактики инфекционных заболеваний, пропаганды здорового образа жизни, а также медицинских научных исследований, следует из документа. Мурашко также отметил, что российская медицинская продукция отвечает самым высоким качествам и стандартам и является значительно доступнее по цене, чем у других стран, поэтому Россия "протягивает руку" помощи по взаимодействию в этой области с Намибией. Кроме того, Мурашко подчеркнул, что вопросы кадровой политики потребуют дополнительных документов, поскольку РФ получила запрос по привлечению российских специалистов на территорию Намибии. А здесь нужны определенные гарантийные обязательства по безопасности, добавил министр.

https://ria.ru/20230815/sotrudnichestvo-1890222618.html

https://ria.ru/20221127/namibiya-1834531285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, намибия, в мире