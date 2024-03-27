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Россия и Намибия договорились о сотрудничестве в здравоохранении - РИА Новости, 27.03.2024
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15:20 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/namibiya-1936179368.html
Россия и Намибия договорились о сотрудничестве в здравоохранении
Россия и Намибия договорились о сотрудничестве в здравоохранении - РИА Новости, 27.03.2024
Россия и Намибия договорились о сотрудничестве в здравоохранении
Министерство здравоохранения РФ и министерство здравоохранения и социальных служб Намибии подписали меморандум о взаимопонимании в сфере здравоохранения,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:20
2024-03-27T15:20
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ и министерство здравоохранения и социальных служб Намибии подписали меморандум о взаимопонимании в сфере здравоохранения, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы готовы подписать меморандум, и он станет первым документом, определяющим российско-намибийское сотрудничество в сфере здравоохранения",- сказал Мурашко перед церемонией подписания документа. Подписанный меморандум предполагает сотрудничество, в том числе в вопросах организации и управления государственной системой здравоохранения, подготовки специалистов, профилактики инфекционных заболеваний, пропаганды здорового образа жизни, а также медицинских научных исследований, следует из документа. Мурашко также отметил, что российская медицинская продукция отвечает самым высоким качествам и стандартам и является значительно доступнее по цене, чем у других стран, поэтому Россия "протягивает руку" помощи по взаимодействию в этой области с Намибией. Кроме того, Мурашко подчеркнул, что вопросы кадровой политики потребуют дополнительных документов, поскольку РФ получила запрос по привлечению российских специалистов на территорию Намибии. А здесь нужны определенные гарантийные обязательства по безопасности, добавил министр.
https://ria.ru/20230815/sotrudnichestvo-1890222618.html
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россия, намибия, в мире
Россия, Намибия, В мире
Россия и Намибия договорились о сотрудничестве в здравоохранении

Россия и Намибия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения

CC BY-SA 2.5 / Greg Willis / Намибия
Намибия - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
CC BY-SA 2.5 / Greg Willis /
Намибия. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ и министерство здравоохранения и социальных служб Намибии подписали меморандум о взаимопонимании в сфере здравоохранения, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы готовы подписать меморандум, и он станет первым документом, определяющим российско-намибийское сотрудничество в сфере здравоохранения",- сказал Мурашко перед церемонией подписания документа.
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Подписанный меморандум предполагает сотрудничество, в том числе в вопросах организации и управления государственной системой здравоохранения, подготовки специалистов, профилактики инфекционных заболеваний, пропаганды здорового образа жизни, а также медицинских научных исследований, следует из документа.
Мурашко также отметил, что российская медицинская продукция отвечает самым высоким качествам и стандартам и является значительно доступнее по цене, чем у других стран, поэтому Россия "протягивает руку" помощи по взаимодействию в этой области с Намибией.
Кроме того, Мурашко подчеркнул, что вопросы кадровой политики потребуют дополнительных документов, поскольку РФ получила запрос по привлечению российских специалистов на территорию Намибии. А здесь нужны определенные гарантийные обязательства по безопасности, добавил министр.
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