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Фотокорреспондент РИА Новости получил награду "Золотое перо России" - РИА Новости, 27.03.2024
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20:58 27.03.2024 (обновлено: 22:37 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/nagrada-1936262304.html
Фотокорреспондент РИА Новости получил награду "Золотое перо России"
Фотокорреспондент РИА Новости получил награду "Золотое перо России" - РИА Новости, 27.03.2024
Фотокорреспондент РИА Новости получил награду "Золотое перо России"
Специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Майшев получил награду в специальной номинации "Лучший фотокорреспондент" на торжественной церемонии вручения... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:58
2024-03-27T22:37
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Майшев получил награду в специальной номинации "Лучший фотокорреспондент" на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо России", передает корреспондент РИА Новости. Церемония проходит в среду в Москве. "Я благодаря вашим стараниям нахожусь в несколько сложной ситуации - говорить после вас какие-то слова мне очень тяжело, потому что моя профессия - не говорить, а фотографировать. Но тем не менее, я бы хотел поблагодарить агентство РИА Новости, Союз журналистов России и сказать, что есть такая профессия - Родину фотографировать", - сказала Майшев. "Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
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353
60
россия, новости агентства, риа новости, миа "россия сегодня"
Россия, Новости агентства, РИА Новости, МИА "Россия сегодня"
Фотокорреспондент РИА Новости получил награду "Золотое перо России"

Фотокорреспондент РИА Новости Майшев получил премию СЖР "Золотое перо России"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСпециальный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Майшев, победивший в номинации "Фотокорреспондент", на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо"
Специальный фотокорреспондент Международной медиагруппы Россия сегодня Алексей Майшев, победивший в номинации Фотокорреспондент, на торжественной церемонии вручения премии Золотое перо - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Специальный фотокорреспондент Международной медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Майшев, победивший в номинации "Фотокорреспондент", на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо"
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Майшев получил награду в специальной номинации "Лучший фотокорреспондент" на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо России", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония проходит в среду в Москве.
"Я благодаря вашим стараниям нахожусь в несколько сложной ситуации - говорить после вас какие-то слова мне очень тяжело, потому что моя профессия - не говорить, а фотографировать. Но тем не менее, я бы хотел поблагодарить агентство РИА Новости, Союз журналистов России и сказать, что есть такая профессия - Родину фотографировать", - сказала Майшев.
"Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
Алексей Орлов Зарево. Россия. Главные новости, серии - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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