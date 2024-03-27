https://ria.ru/20240327/nagrada-1936262304.html

Фотокорреспондент РИА Новости получил награду "Золотое перо России"

Фотокорреспондент РИА Новости получил награду "Золотое перо России" - РИА Новости, 27.03.2024

Фотокорреспондент РИА Новости получил награду "Золотое перо России"

Специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Майшев получил награду в специальной номинации "Лучший фотокорреспондент" на торжественной церемонии вручения... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T20:58

2024-03-27T20:58

2024-03-27T22:37

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Майшев получил награду в специальной номинации "Лучший фотокорреспондент" на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо России", передает корреспондент РИА Новости. Церемония проходит в среду в Москве. "Я благодаря вашим стараниям нахожусь в несколько сложной ситуации - говорить после вас какие-то слова мне очень тяжело, потому что моя профессия - не говорить, а фотографировать. Но тем не менее, я бы хотел поблагодарить агентство РИА Новости, Союз журналистов России и сказать, что есть такая профессия - Родину фотографировать", - сказала Майшев. "Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.

https://ria.ru/20231019/konkurs-1903796834.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, новости агентства, риа новости, миа "россия сегодня"