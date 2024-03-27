Советник Пушилина отметил сокращение числа наемников на линии фронта
Советник Пушилина Кимаковский: число иностранных наемников в ДНР сокращается
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Количество задействованных в активных боевых действиях в ДНР иностранных наемников заметно сократилось, они предпочитают отсиживаться в тылу, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
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"Сейчас иностранных наемников на линии фронта становится все меньше и меньше. Это связано с той опасностью, которой они подвергаются на линии боевого соприкосновения. После массированных обстрелов большое количество наемников стараются отсиживаться в тылах, не находиться на линии фронта", - сказал Кимаковский.
По его словам, иностранцы массово прибывали в начале специальной военной операции на линию боевого соприкосновения "на военное сафари просто поубивать русских людей".
"Сейчас такой возможности у них нет, потому что наша разведка очень быстро выявляет места скопления наемников и накрывает целые позиционные районы. Не только места их размещения на линии фронта, но и пункты временной дислокации, где наемников уничтожают десятками. Мы также знаем об уничтожении нескольких офицеров французской армии, один из которых является сыном видного генерала французской армии", - пояснил Кимаковский.
По его информации, за время специальной военной операции на территории ДНР по радиоперехватам была слышна английская, французская, испанская, немецкая, польская, грузинская, прибалтийская речь. Он отметил, что были наемники и среди гарнизона "Азовстали", в том числе военный врач из Англии, снайперская группа, которую "азовцы"* ("Азов"* – запрещенная в России террористическая организация) расстреляли и сожгли. Советник главы ДНР уточнил, что при освобождении Авдеевки были ликвидированы наемники из Канады, Грузии и Польши. Иностранцы вместе с украинской армией действовали в ДНР, начиная с 2014 года, напомнил Кимаковский.
* Запрещенная в России террористическая организация
* Запрещенная в России террористическая организация