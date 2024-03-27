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Советник Пушилина отметил сокращение числа наемников на линии фронта - РИА Новости, 27.03.2024
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03:31 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/naemniki-1936068308.html
Советник Пушилина отметил сокращение числа наемников на линии фронта
Советник Пушилина отметил сокращение числа наемников на линии фронта - РИА Новости, 27.03.2024
Советник Пушилина отметил сокращение числа наемников на линии фронта
Количество задействованных в активных боевых действиях в ДНР иностранных наемников заметно сократилось, они предпочитают отсиживаться в тылу, заявил РИА Новости РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T03:31
2024-03-27T03:31
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Количество задействованных в активных боевых действиях в ДНР иностранных наемников заметно сократилось, они предпочитают отсиживаться в тылу, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. "Сейчас иностранных наемников на линии фронта становится все меньше и меньше. Это связано с той опасностью, которой они подвергаются на линии боевого соприкосновения. После массированных обстрелов большое количество наемников стараются отсиживаться в тылах, не находиться на линии фронта", - сказал Кимаковский. По его словам, иностранцы массово прибывали в начале специальной военной операции на линию боевого соприкосновения "на военное сафари просто поубивать русских людей". "Сейчас такой возможности у них нет, потому что наша разведка очень быстро выявляет места скопления наемников и накрывает целые позиционные районы. Не только места их размещения на линии фронта, но и пункты временной дислокации, где наемников уничтожают десятками. Мы также знаем об уничтожении нескольких офицеров французской армии, один из которых является сыном видного генерала французской армии", - пояснил Кимаковский. По его информации, за время специальной военной операции на территории ДНР по радиоперехватам была слышна английская, французская, испанская, немецкая, польская, грузинская, прибалтийская речь. Он отметил, что были наемники и среди гарнизона "Азовстали", в том числе военный врач из Англии, снайперская группа, которую "азовцы"* ("Азов"* – запрещенная в России террористическая организация) расстреляли и сожгли. Советник главы ДНР уточнил, что при освобождении Авдеевки были ликвидированы наемники из Канады, Грузии и Польши. Иностранцы вместе с украинской армией действовали в ДНР, начиная с 2014 года, напомнил Кимаковский.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html
https://ria.ru/20240320/granitsa-1934367799.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, в мире, англия, россия
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, В мире, Англия, Россия
Советник Пушилина отметил сокращение числа наемников на линии фронта

Советник Пушилина Кимаковский: число иностранных наемников в ДНР сокращается

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Количество задействованных в активных боевых действиях в ДНР иностранных наемников заметно сократилось, они предпочитают отсиживаться в тылу, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
«
"Сейчас иностранных наемников на линии фронта становится все меньше и меньше. Это связано с той опасностью, которой они подвергаются на линии боевого соприкосновения. После массированных обстрелов большое количество наемников стараются отсиживаться в тылах, не находиться на линии фронта", - сказал Кимаковский.
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По его словам, иностранцы массово прибывали в начале специальной военной операции на линию боевого соприкосновения "на военное сафари просто поубивать русских людей".
"Сейчас такой возможности у них нет, потому что наша разведка очень быстро выявляет места скопления наемников и накрывает целые позиционные районы. Не только места их размещения на линии фронта, но и пункты временной дислокации, где наемников уничтожают десятками. Мы также знаем об уничтожении нескольких офицеров французской армии, один из которых является сыном видного генерала французской армии", - пояснил Кимаковский.
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По его информации, за время специальной военной операции на территории ДНР по радиоперехватам была слышна английская, французская, испанская, немецкая, польская, грузинская, прибалтийская речь. Он отметил, что были наемники и среди гарнизона "Азовстали", в том числе военный врач из Англии, снайперская группа, которую "азовцы"* ("Азов"* – запрещенная в России террористическая организация) расстреляли и сожгли. Советник главы ДНР уточнил, что при освобождении Авдеевки были ликвидированы наемники из Канады, Грузии и Польши. Иностранцы вместе с украинской армией действовали в ДНР, начиная с 2014 года, напомнил Кимаковский.

* Запрещенная в России террористическая организация
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